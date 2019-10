Rachid Guernaoui waarschijnlijk ook snel terug in Haagse raad

De Mos en Guernaoui waren sinds de zomer van 2018 wethouder in Den Haag. Maar deze week namen ze ontslag. Aanleiding is het corruptieonderzoek dat het openbaar ministerie is gestart naar de twee. Justitie verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het zou te maken hebben met nachtvergunningen voor horecabedrijven. Zelf zeggen De Mos en Guernaoui onschuldig te zijn. Het is voor het eerst dat De Mos en Guernaoui samen geïnterviewd werden over de corruptiezaak waarin ze verdachten zijn.

Guernaoui is de eerste opvolger voor de gemeenteraadsfractie van zijn partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat betekent dat als er iemand de fractie (tijdelijk) verlaat, Guernaoui als eerste zijn of haar plek inneemt. Aangezien raadslid Nino Davituliani op dit moment zwanger is, zal het niet lang meer duren voordat hij haar zetel overneemt. 'Er is iemand zwanger. Mocht die persoon zeggen van: 'Ik ga er even uit.' Dan zal ik die persoon, Nino, opvolgen. Maar het is aan haar, want uiteindelijk is het een persoonlijke keuze, dus dat moet ik even afwachten.'

Ook raadslid verdachte in Haagse corruptiezaak

Saillant detail: het raadslid Davituliani is eveneens verdachte in de Haagse corruptiezaak. Zij heeft een relatie met een van de twee broers die beiden eigenaar zijn van zalencentrum Opera aan de Fruitweg. Deze zaak kreeg één van de vijf omstreden nachtontheffingen. Eigenaars Atilla en Erding Akyol zouden de vergunning mogelijk hebben gekregen in ruil voor donaties aan de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

LEES OOK: Richard de Mos wil terug de Haagse gemeenteraad in: 'Ik ga mezelf terugvechten'