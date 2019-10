Twee jaar cel geëist tegen masseur na verkrachting en aanranding

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag twee jaar cel geëist tegen masseur Pino R. (47) die in zijn salon in Leiden twee vrouwen zou hebben verkracht en drie aangerand. 'Zij waren kwetsbaar, in hun ondergoed op de massagetafel en hij beschaamde grof hun vertrouwen', aldus het OM. De man ontkent alles en ziet het proces als een 'nachtmerrie'.

De zaak tegen de masseur kwam aan het rollen toen in december vorig jaar een cliënte aangifte deed. Zij zou in haar vagina zijn betast tijdens een behandeling van Pino R. Toen de Voorschotenaar was opgepakt en de zaak in de pers kwam, meldden zich nog vier vrouwen die sinds 2013 slachtoffer zouden zijn van seksuele handelingen.

Volgens het OM zit er een patroon in de aangiften. De vrouwen vertelden over de hand van de verdachte die in hun slipje verdween. In een aantal gevallen voelden ze ook zijn erectie tegen hun lichaam en zou hij hebben gekreund of gefluisterd. Bij twee vrouwen zou hij in de vagina zijn binnengedrongen met zijn vinger.

Nog steeds angstig

De slachtoffers waren niet aanwezig bij de zitting, maar lieten een verklaring voorlezen. Zij zouden nog steeds angstig zijn, zich schamen over wat er gebeurd is en moeite hebben met intimiteit. Een van hen had forse studievertraging opgelopen en moest in therapie. Zij eisen met elkaar bijna 9000 euro schadevergoeding.

De masseur zei alles 'ontzettend verschrikkelijk' te vinden. 'Mijn hele integriteit wordt onderuit gehaald.' Hij zou juist erg professioneel werken en bij zijn massages precies uitleggen wat hij doet. 'Veiligheid staat voorop', aldus Pino R. Hij ontkent dat hij heeft gevingerd of betast. 'Ik ben niet in een onderbroek gegaan, daar heb ik niets te zoeken.'

'Schaamlippen aangeraakt'

De rechter hield hem voor dat hij bij de politie heeft erkend de schaamlippen van een cliënte aangeraakt te hebben. Tijdens de rechtszaak beweerde hij dat hij 'iets zachts' had gevoeld, mogelijk de handdoek. Ook alle andere aantijgingen wierp hij verre van zich. 'Ik ga niet met mijn kruis tegen mensen aan rijden.'

Zijn advocate trok de verklaringen van de vrouwen in twijfel. Die zouden onbetrouwbaar en ongeloofwaardig zijn. Er waren klanten die na het incident nog een strippenkaart met elf behandelingen zouden hebben gekocht. Twee vrouwen hadden de man juist aanbevolen bij collega’s op the American School. 'Hij is een deskundig masseur', aldus de raadsvrouw.

Beroepsverbod

De officier van justitie denkt daar anders over. 'Vertrouwen is de basis van massage en dat heeft hij geschaad.' Zij acht de vijf gevallen van ontucht bewezen. Behalve de verhalen van de vrouwen zelf, zijn er ook getuigen die zagen hoe overstuur ze waren. De officier eist 30 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, een beroepsverbod voor drie jaar en contactverbod. Verder moet de masseur de schadevergoedingen betalen.

De verdachte reageerde geëmotioneerd op de eis. Uitspraak is op 1 november.