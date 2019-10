Mogelijk opnieuw geschoten bij Club Cobra in Zoetermeer

In de buurt van Club Cobra in Zoetermeer is zaterdagochtend mogelijk geschoten. De politie doet uitgebreid onderzoek in de Amsterdamstraat vlakbij het Stadshart naar het mogelijke incident. Ook de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot is bij het onderzoek aanwezig.

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere meldingen ontvangen van knallen in de omgeving. In eerste instantie meldde de politie dat er niets was aangetroffen in de buurt van de nachtclub, maar inmiddels zijn rechercheurs en een speciaal team van forensisch specialisten onderzoek aan het doen.

Eerder zijn er verschillende incidenten geweest bij Club Cobra. Zo moest Cobra in februari van de burgemeester een jaar lang dicht, nadat het pand was beschoten met een machinegeweer. De kogels werden afgevuurd over de rails van de RandstadRail en over de openbare weg. Na bezwaren mocht de club in augustus alweer open.

Club Cobra in 2018 en 2019 tijdelijk dicht

Ook in december 2018 was het pand onder vuur genomen. Toen moest de club twee weken dicht.

Club Cobra is niet de enige club in Zoetermeer waarbij zich meerdere schietincidenten hebben voorgedaan. Club Magnum was vorige maand doelwit.