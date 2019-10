Geldschieters trekken zich terug uit Haagse Sinterklaasintocht

Een aantal geldschieters heeft besloten om de intocht van Sinterklaas in Den Haag niet meer te sponsoren. Dat doen ze nadat actiegroep Kick Out Zwarte Piet een mail naar hen heeft gestuurd. Intochtorganisator Peter Boelhouwer is teleurgesteld. 'Het is heel vervelend.'

Kick Out Zwarte Piet stuurde deze week een mail naar zo'n twintig geldschieters waarin ze schrijven binnenkort actie te gaan voeren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht. 'Daarbij zullen we speciaal aandacht schenken aan de sponsoren van het feest in deze achterhaalde vorm', stellen ze. Bij de intocht in Den Haag lopen dit jaar nog Zwarte Pieten mee.

De mail heeft een paar sponsoren doen besluiten om zich terug te trekken. Hoeveel precies is niet duidelijk. Volgens Boelhouwer gaat het om 'een aantal'. Kick Out Zwarte Piet laat weten zo'n acht positieve reacties op de brief te hebben gehad. 'Twee van hen vonden het niet goed voor hun reputatie en hebben zich daarom teruggetrokken', zegt Mariam El Maslouhi van de actiegroep.

'Ontzettend verdrietig'

Boelhouwer baalt van de mail. 'Ik begrijp wel dat sponsors zich nu terugtrekken. Niemand zit te wachten op negatieve aandacht. Het is vervelend dat er een intimiderend verhaal is verspreid', zegt hij. Hij vindt het jammer dat de actiegroep hem niet persoonlijk heeft benaderd. 'Als ze ons hadden benaderd, hadden we kunnen samenwerken. We hebben begrip voor hun standpunt, maar op deze manier ontstaat er onbegrip en dat vind ik ontzettend verdrietig.'

Doordat de sponsoren zich hebben teruggetrokken worden er dit jaar geen tasjes met snoep meer uitgedeeld langs de route. 'Je kunt bepaalde uitgaven niet meer doen die de optocht juist leuk en mooi maken. Ook het podiumprogramma bij de haven staat onder druk.'

Geen dreigbrief

Volgens El Maslouhi moet de mail absoluut niet worden gezien als een dreigbrief aan de geldschieters. 'We wilden ze attenderen dat ze op een lijst staan met sponsoren, we waren nieuwsgierig of ze dat inderdaad nog steeds zijn en hoe ze daar tegenover staan.' Waarom ze de organisatie van de intocht niet rechtstreeks heeft benaderd? 'Dat hebben we wel gedaan, zij hebben ook een mail gekregen. Daarnaast: ze kennen ons standpunt.'

De actiegroep heeft 'talloze bedreigingen' gekregen naar aanleiding van de brief. 'Blijkbaar is Den Haag te klein voor onze brief en niet klaar voor een emanciperend gesprek. In Utrecht zou dit niet zijn gebeurd. Dit shockeert mij ontzettend en doet me pijn', zegt El Maslouhi.

