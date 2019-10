Finish voor Haagse sportprijzenzaak Toeback in zicht

De laatste speciaalzaak voor sportprijzen in Den Haag sluit eind volgende week de deuren. Het echtpaar Wim en Marijke Visser van Toeback in het Haagse Regentessekwatier stopt vanwege gezondheidsproblemen en hun leeftijd. En dat is met pijn in het hart.

Sale staat er op de etalageruit van de winkel in de Columbusstraat in Den Haag. Want het is opheffingsuitverkoop en alles is te koop. Bekers, medailles, vlaggen, vaantjes, alles gaat weg. Ook graveermachines en andere apparaten gaan van de hand.

'Het geeft gewoon een beetje een gevoel van verlies', zegt Wim Visser geëmotioneerd. Wim heeft twee hartinfarcten achter de rug en zijn zicht is verslechterd. Ook zijn vrouw Marijke, die de in- en verkoop en de administratie voor haar rekening neemt, kampt met gezondheidsproblemen. Wim: 'Ik ben 73 jaar en mijn vrouw 68 jaar, dus leeftijd gaat ook een rol spelen.'

Geen overname

Opvolging heeft echtpaar niet gevonden. Er waren wel geïnteresseerden, maar die bleken uiteindelijk niet over voldoende kennis van het vak te beschikken, hadden geen financiën of zagen er uiteindelijk om andere redenen vanaf. De twee dochters en schoonzonen van het echtpaar zagen een overname van de winkel ook niet zitten en dus komt er na 45 jaar een einde aan de onderneming.

Vaste klanten van de winkel komen deze dagen voor een laatste keer naar de winkel toe. Wim en Marijke kennen veel van hen bij hun voornaam. 'We hebben een hechte klantenkring opgebouwd waarmee we vaak een praatje maakten', zegt Marijke. 'Het contact met de klanten gaan we dan ook het meeste missen.'

Laatste in Den Haag

Wim en Marijke vragen zich ondertussen ook af waar hun klanten nu naartoe moeten. Er is als Toeback sluit geen echte speciaalzaak voor sportprijzen meer in Den Haag. Wim: 'Onze klanten zullen dan misschien op het internet een beker of trofee moeten kopen, maar ik weet dat veel mensen dat helemaal niet zien zitten. Ze willen zoiets in een winkel kopen, zodat het ze eerst goed kunnen zien en beoordelen.'

Als de opheffingsverkoop er na volgende week op zit, hoopt het echtpaar Visser het rustiger aan te gaan doen. Al verwacht Marijke dat er nog flink wat papierwerk op hen af zal komen om alles administratief en financieel goed af te ronden. En ook zullen de grote emoties dan nog wel komen. Wim: 'Ik sta nu nog wel sterk in mijn schoenen, maar ik denk dat als volgende week de zaak echt sluit het emotioneel wel moeilijk zal worden.'