Tractoren maken plaats voor graafmachines: ook bouwsector wil protest op Malieveld

Na de boeren wil ook de bouwwereld in actie komen tegen de aanpak van stikstofuitstoot. Op 30 oktober organiseert de nieuwe actiegroep Grond in Verzet een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag. Via Facebook hebben veel mensen zich al aangemeld.

Voor de manifestatie willen de initiatiefnemers sprekers uitnodigen van brancheorganisaties en vertegenwoordigers uit de politiek. Voor grondverzetsbedrijven, aannemers, transporteurs en baggeraars is niet alleen stikstofuitstoot een probleem, maar ook PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd en daardoor ligt veel werk in de bouwsector stil.

De directe aanleiding voor het opzetten van de actiegroep was het stikstofdebat in de Tweede Kamer afgelopen donderdag, zeggen initiatiefnemers Arnold Tuytel en Klaas Kooiker op de website Grondig.com. 'Het hele debat ging over de landbouw, maar de minister lijkt niet te beseffen hoe hoog de nood is bij onze bedrijven. Wij hebben mensen thuis zitten, machines en vrachtauto's stil staan en zien het werk steeds verder opdrogen. Dat vreet aan je, als je zo je bedrijf te gronde ziet gaan.'

'Publieksvriendelijk, maar wel met graafmachines'

Tuytel kan nog niet veel zeggen over het programma op 30 oktober. 'Het wordt een soort open dag op het Malieveld, maar de precieze invulling blijft geheim.' Wel laat de initiatiefnemer doorschemeren dat ze Mark Rutte uit gaan nodigen om te spreken. Ook gaan ze proberen de manifestatie publieksvriendelijk te laten verlopen. 'Dat gaan we proberen, maar we kunnen natuurlijk niets beloven.'

De boeren kwamen massaal met trekkers naar Den Haag. Ook bij dit protest zullen voertuigen uit de betreffende sector gebruikt worden. 'We komen ongetwijfeld met graafmachines en dergelijke', aldus Tuytel. Volgens de gemeente Den Haag heeft Grond in Verzet hun voorgenomen demonstratie nog niet gemeld bij de gemeente. Pas als de aanmelding binnen is gaat de gemeente met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Malieveld, overleggen over mogelijke maatregelen. 'Die melding doen we officieel vier dagen van tevoren', zegt Tuytel.

Geen na-aperij

De bouwers vinden hun protest geen na-aperij van de boeren. 'Nee, we waren dit al eerder van plan', vertelt Tuytel. 'We staken niet om het staken. We willen het Kabinet gewoon de ernst van de situatie duidelijk maken. Die PFAS-regels zijn al ernstig voor de sector, met die stikstofregels er nog eens bij is het echt een groot probleem.'

LEES OOK: 'Gras Malieveld compleet kapotgereden door boeren'