Hart voor Den Haag 'woest over politieke aanval op onze politie'

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA hebben geen vertrouwen meer in de eenheidsleiding van de politie Den Haag. 'We worden te vaak en teveel opgeschrikt door misstanden bij de politie', vertelt Cemil Yilmaz van NIDA. 'Steeds wordt er verbetering beloofd, maar wij zien geen verandering.'

'De politieorganisatie, en met name de eenheidsleiding van de regionale eenheid Den Haag, is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen goed te organiseren', zegt Fatima Faid van de Haagse Stadspartij in een verklaring.

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA, samen goed voor vijf zetels in de raad, verwijzen naar toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen, die in 2015 aangaf dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. 'Ruim vier jaar verder zien we geen enkele verbetering of verandering', vertelt Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten.

Klacht

Vorige week dienden twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen bij korpschef Erik Akerboom een klacht in over de Haagse politieleiding, die niet zou ingrijpen bij structurele misstanden binnen én door de politie. De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA steunen deze klacht. 'Het is niet iets van de afgelopen tijd', vertelt Yilmaz. 'De verhalen van racistische bejegeningen naar burgers die kennen we al jaren.'

Wangedrag en misstanden binnen de politie komen regelmatig in het nieuws. Zo vertelden agenten van politiebureau De Heemstraat in 2013 over misstanden tegen burgers met een migratieachtergrond. Vorige maand bevestigde de politie zelf dat er in een deel van het Haagse politiekorps sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Ook werd een paar weken geleden duidelijk dat klokkenluider Fatima Aboulouafa, politiechef in Leiden, op non-actief is gezet, omdat ze openlijk vertelde wat er binnen de politie gebeurt.

'Structurele hervorming'

De drie politieke partijen eisen 'drastische verandering' en 'structurele hervorming'. Ze vragen de burgemeester om bij de politie aan te dringen op een onafhankelijk integriteitsbureau, een onafhankelijke ombudsman voor de politie, een aangepaste beroepscode met heldere regels over omgangsvormen en taalgebruik en richtlijnen die iedere agent kent om etnisch profileren tegen te gaan.

Politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag gaf vrijdag aan zich niet te herkennen in de kritiek van de twintig organisaties. 'Wij zullen altijd collega's stimuleren om naar voren te stappen. Als het nodig is starten we een intern onderzoek, zoals aan bureau Hoefkade momenteel het geval is.' De politie Den Haag heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de drie politieke partijen op hun functioneren.

'Schandalige politieke aanval'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageert furieus, de partij is 'woest op deze schandalige politieke aanval op de politie. Het is een regelrechte ondermijning van de rechtsstaat onder leiding van een stel activistische krakers,' zo reageert fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. 'Het is schandalig om duizenden hardwerkende agenten te veroordelen. Misstanden moeten worden aangepakt, maar je mag nooit iedereen over één kam scheren. Wij staan wél pal achter de politie en onze agenten! Zij verdienen onze steun want ze hebben een moeilijke taak, zeker in bepaalde wijken.'

De VVD noemt in een reactie de stap van de drie oppositiefracties 'heel voorbarig'. 'We hebben de geluiden gehoord,' zegt fractievoorzitter Frans de Graaf, 'die moeten we ook serieus nemen, maar er gaat hierover nog een raadsdebat plaatsvinden. Het valt me een beetje tegen van deze fracties dat ze nu al dit standpunt innemen. Het lijkt ze meer om de publiciteit te gaan dan om de inhoud.'

LEES OOK: 20 organisaties dienen klacht in tegen politieleiding Den Haag: 'Er gaat al heel lang heel veel mis'