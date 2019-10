Golden Earring viert 50-jarig bestaan met nieuwe single

Na vier jaar komt de Golden Earring vrijdag weer met nieuwe muziek. De single 'Say When' komt precies vijftig jaar na de start van de Haagse rockband in de huidige bezetting. 'Het is een good old nummer, zoals mensen de Golden Earring kennen', vertelt drummer Cesar Zuiderwijk.

'Recht door zee', zo omschrijft Zuiderwijk hun nieuwe nummer. 'Het is een nummer dat gespeeld wordt door ons drieën gitaar, bas en drum en er wordt weinig gedubt. Het is good old Golden Earring.'

De nieuwe single krijgt al B-kant het nummer Back Home. Geen nieuwe muziek, maar juist de eerste single die de band in de huidige bezetting uitbracht in 1970. 'We zijn al weer vijftig jaar samen en de sfeer is nog steeds prima', vertelt Zuiderwijk. 'Natuurlijk is het nu wel anders. We hebben geen tournees meer waarbij we maandenlang op elkaars lip zitten. Maar dat waren wel mooie tijden.'

Geen studiomens

Bovendien was het vroeger volgens Zuiderwijk ook gemakkelijker om muziek te maken. 'Er wordt nu eindeloos vergaderd door producers over nummers. Het kost hierdoor meer tijd voor een nummer uitkomt. Ik ben geen studiomens, dus vond het vroeger lekkerder als je gewoon de studio in ging en lekker kon spelen.'

