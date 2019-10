Gewapende overval op geldloper in Haagse Albert Heijn

De politie onderzoekt de overval nog en kan nog niet veel zeggen over de toedracht. Er wordt ook onderzocht of er een verband is met een vergelijkbare overval in Honselersdijk. Daar vond op 9 september bij de plaatselijke Albert Heijn ook een gewapende overval plaats op een geldloper. De daders vluchtten daar met een auto, die enkele minuten later buiten het dorp in brand werd gestoken. De daders van die overval zijn nooit opgepakt. In Team West werden beelden van deze overval laten zien, die in Honselersdijk slechts 25 seconden in beslag nam.

De Albert Heijn aan De Stede is vanwege het onderzoek voorlopig gesloten.