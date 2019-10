Divali komt eraan: 'Met een zuivere blik naar de wereld kijken'

De regio Den Haag herbergt een grote gemeenschap Hindoestanen. Schattingen variëren van 60.000 tot 140.000. Daarmee is de Hofstad 'de hoofdstad van Hindoestanen op het vaste land', zegt wethouder Kavita Parbhudayal tegen mediapartner Den Haag FM. In de Nieuwe Kerk werd gezongen, gegeten en geluisterd naar lezingen.

'Divali is een festival van het licht', zegt Rajesh Ramnewash, de initiatiefnemer van het Divali festival. 'Wij verwelkomen moeder Lakshmi in ons huis. Zij brengt ons geluk en voorspoed.' Lakshmi is de hindoeïstische god van licht en rijkdom. 'Tegelijk vieren we de overwinning van het goede op het kwade. We doen dit met de hele stad, niet alleen Hindoestanen; iedereen is welkom om met ons Divali te komen vieren.'

Grootste Divali Diya van Europa

Wethouder Parbhudayal was één van de sprekers. 'Zondag 27 oktober is de grote dag van Divali', zegt ze. Die dag gaan er 'heel veel lichtjes, lampionnen en diya's aan in alle huizen van Hindoestanen'. Divali als zuiverend feest voor alle Hindoestanen. 'Laat de hele schepping bloeien van het licht', zegt één van de bezoekers.

Het aansteken van de diya, de grote vlam, was zondag tijdens de dienst niet door alle aanwezigen goed te zien. Het aansteken is een van de belangrijkste momenten van de viering. En dat, terwijl het de grootste Divali Diya van het Europese vasteland is, volgens het Nationaal Comité Divali Viering. Voor de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos aanleiding om raadsvragen te stellen. De partij pleit voor een geschikte locatie waar volgend jaar wél alle belangstellende het aansteken van de vlam kunnen aanschouwen.

Musical

In het Zuiderstrandtheater werd zaterdag al gestart met Divali-activiteiten in Den Haag. Leerlingen van de Shri Vishnuschool uit Den Haag legden in een korte musical het verhaal van Divali uit. Voor het Zuiderstrandtheater is het belangrijk om stil te staan bij de viering van het Hindoe lichtjesfeest, vindt stadsprogrammeur Joost Heijthuijsen: 'Dit is een belangrijk feest voor een hele grote groep inwoners van onze stad, daar kunnen we niet omheen'.

Divali-musical in het Zuiderstrandtheater I Foto: Omroep West