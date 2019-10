Mensen met arbeidsbeperking werken met precisie aan vliegtuigmotoren KLM

Mensen met een arbeidsbeperking die juist dankzij die beperking belangrijk werk in het onderhoud van vliegtuigen mogen doen. Bij DZB, een sociale werkvoorziening in Leiden, gebeurt dat sinds kort, en daar zijn vooral de werknemers apetrots op. Volgens de DZB gaat het om een unieke samenwerking.

Nuray Baran sorteert bij DZB bouten en moeren uit de motoren van KLM-vliegtuigen. Het is werk dat de KLM sinds kort heeft uitbesteed aan DZB, waar mensen met een arbeidsbeperking werken. Het is een tijdrovende klus, die vanwege de strenge eisen in de luchtvaart met grote precisie moet worden uitgevoerd. 'Ja daar zijn we ons wel van bewust', zegt Nuray. 'Je moet echt heel precies kunnen werken.' Nuray lijkt prima te functioneren, maar heeft toch een steuntje in de rug nodig van de sociale werkvoorziening.

Bij DZB is een klein team geselecteerd dat zich bezighoudt met de vliegtuigmotoren. 'Je kunt wel een arbeidsbeperking hebben, maar dat is voor iedereen anders', zegt Feiko Mulder van DZB. 'Er zijn mensen met een arbeidsbeperking die heel nauwkeurig en precies kunnen werken.'

Saai werk

En met name dat laatste is van groot belang voor de KLM. Voor het hoog opgeleide technische onderhoudspersoneel is het sorteren en uitzoeken van de duizenden bouten en moeren juist heel saai werk waardoor er fouten bij gemaakt zouden kunnen worden.

'Sinds het begin van de samenwerking scoort DZB de gevraagde 99 procent en soms 100 procent. Dat is echt ongekend', zegt Ronald Versteeg van KLM over de foutmarge. 'En wat een beperking is voor de mensen bij DZB, is voor ons juist een talent wat we goed kunnen gebruiken dus wij zijn heel erg blij met de samenwerking.'

