Reizen met hyperloop stapje dichterbij: bedrijf krijgt testbaan van drie kilometer

Met 700 kilometer per uur door Europa reizen door een hyperloop. Het komt weer een stapje dichterbij, want het Delftse Hardt Hyperloop heeft van investeerders miljoenen euro's gekregen om een testbaan van drie kilometer aan te leggen. 'We kunnen nu beginnen met nieuwe testen zodat we in 2028 het eerste traject kunnen gebruiken', vertelt Jelte Altena van Hardt Hyperloop.

De hyperloop is een idee van de Amerikaan Elon Musk, oprichter van Tesla. Capsules verplaatsen door een bijna vacuümbuis op hoge snelheden. Theoretisch zouden er snelheden van 700 tot 1000 kilometer per uur gehaald moeten worden. Een ritje van Amsterdam naar Frankfurt zou met deze techniek vijftig minuten duren, in plaats van de vier uur die het nu met de auto kost.

Hardt Hyperloop is een van de pioniers op dit gebied. Vier Delftse studenten wonnen in 2016 de SpaceX Hyperloop Pod Competition, georganiseerd door Musk. Voor de studenten reden om het nieuwe bedrijf op te richten en verder te gaan met het testen van de hyperloops.

Andere faciliteiten nodig

Zo kreeg het bedrijf eerder dit jaar een eigen testbaan in Delft van dertig meter lang. Alleen is dit niet voldoende, legt Altena uit. 'Op de baan die we in Delft hebben kunnen we veel belangrijk onderzoek doen, maar alles moet op lage snelheid. Op een baan van 30 meter kunnen we nooit een snelheid van 700 kilometer per uur bereiken. Daar hebben we andere faciliteiten voor nodig.'

Met hulp van investeerders is het nu mogelijk om een lange testbaan neer te gaan zetten. Altena weet nog niet waar deze gaat komen. 'Het wordt geen Delft, dat is wel zeker. We hebben hier niet de mogelijkheid om zo'n lange buis neer te zetten. We zijn nu nog in gesprek met meerdere locaties in verschillende provincies in Nederland. In principe proberen we wel om een locatie in Nederland te kunnen regelen.'

Topsnelheid

Met een nieuwe testlocatie gaat voor het Delftse bedrijf een nieuwe fase in. 'We kunnen dan veel meer tests uit gaan voeren. Ook op topsnelheid. We denken dat de topsnelheid 1000 kilometer per uur kan zijn, maar uit onderzoek is gebleken dat in Europa door alle afslagen die genomen moeten worden de ideale cruisesnelheid 700 kilometer per uur zou zijn. Die snelheid moeten we op de testlocatie kunnen halen. Bovendien zou dat ook een recordsnelheid zijn, dus het is ook wel leuk om dat record in handen te hebben', vertelt Altena.

De hyperloop klinkt heel futuristisch, maar volgens Altena is het zeer realistisch dat deze techniek gebruikt gaat worden. 'De hyperloop bestaat uit een combinatie van verschillende bestaande technologieën. Daarom is het vrij realistisch om te veronderstellen dat de hyperloop gebruikt gaat worden. In onze visie kunnen consumenten in 2028 op het eerste Europese traject gebruik gaan maken van de hyperloop.'

LEES OOK: Studenten TU Delft willen wereldrecord hyperloop: sneller dan 467 kilometer per uur