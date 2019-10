Dubbele kaakbreuk voor voetballer Ammerstol: 'Stoppen bij tegenstander sloegen door'

Een voetballer van Ammerstol is afgelopen weekend tijdens de wedstrijd tegen Moordrecht zó hard geslagen door een tegenstander, dat hij zijn kaak op twee plaatsen heeft gebroken. De speler is inmiddels geopereerd en zijn mond wordt bij elkaar gehouden met elastiekjes.

Erwin den Hartog, bestuurslid van Ammerstolse SV, stond langs de zijlijn in Moordrecht toen de vlam in de pan sloeg. 'Het was ogenschijnlijk een heel normale wedstrijd', blikt hij terug. 'Maar op een of andere manier ging de speler van Moordrecht ineens door het lint en sloegen bij hem de stoppen door.'

Volgens Den Hartog kreeg Ammerstol-voetballer Michel Rozendaal eerst een kopstoot. 'En alsof dat niet genoeg was kreeg Thijs Schmidt een enorme beuk op zijn kaak toen hij tussenbeide wilde komen om het opstootje te sussen.' Binnen tien minuten stonden er drie politiewagens en een ambulance op het veld.

Vloeibaar voedsel

De voetballer van Moordrecht die de mishandelingen op zijn geweten zou hebben, zou erna zijn gevlucht. Den Hartog: 'Zijn gegevens zijn natuurlijk bekend, dus ik neem aan dat er een gepaste straf voor de voetballer komt.' Ondertussen moet Thijs Schmidt het de komende zes weken met vloeibaar voedsel doen, zegt bestuurslid Den Hartog.

VV Moordrecht wil tegenover Omroep West niet inhoudelijk op de gebeurtenis ingaan. Wél zegt de voorzitter de situatie te betreuren en het voorval af te keuren. 'We zijn een intern onderzoek gestart om de onderste steen boven te krijgen', aldus interim-voorzitter Ton Redegeld. 'We beraden ons over verdere sancties, maar willen het eerst intern afkaarten.' Redegeld vindt het belangrijk om te benadrukken dat het contact met Ammerstolse SV goed is.

Aangifte

Volgens bestuurslid Erwin den Hartog uit Ammerstol moeten de aangiftes en de verklaringen maandag of dinsdag wel bij de politie binnen zijn. De politie kon maandag nog niet ingaan op de zaak.