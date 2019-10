Strontrace bijna in Warmond: 'Het Strontrace-virus zit in mijn bloed'

'Ik zeil al vanaf mijn 6e, en heb dus al bijna 50 jaar zeilervaring. Dit schip is al 40 jaar eigendom van de familie,’ vertelt hij trots. De strontrace start in het Friese Workum en voert over het IJsselmeer naar Warmond.

Schipper Rob Ligtenberg. | Foto: Anita Janssen

De oorsprong van de Strontrace gaat terug naar het begin van de vorige eeuw: zo’n 150 grote tjalken en klippers vervoerden zeilend koemest (stront) naar de Bollenstreek. Net als nu tijdens de Strontrace probeerden deze schippers als eerste aan te komen om hun vracht te lossen. Rob Ligtenberg is maandag uit Workum vertrokken met 10 zakken stront in zijn boot. ‘Dat ruikt niet echt lekker, zegt hij lachend, 'maar het hoort erbij.'

Non-stop varen van Workum naar Warmond

De schepen moeten zo snel mogelijk, non-stop, in Warmond aan zien te komen. De schippers kunnen uit twee opties kiezen om het Zuidelijk IJsselmeer te bereiken. De gemaakte keuze hangt af van weer en wind, maar meer van de inzichten van de schipper. Op het IJ moet om veiligheidsredenen met de motor worden gevaren. Hier valt gelijk de volgende belangrijke beslissing: Amsterdam binnenvaren, over de Ringvaart naar de Bollenstreek en terug via Haarlem, óf eerst naar Haarlem en dan door het Spaarne naar Warmond en via de hoofdstad terug naar het Friese Workum. Een beslissing, die uren voordeel kan opleveren. Of volledig verkeerd kan uitpakken. Rob Ligtenberg kiest voor de Spaarne variant.

Schipper Ligtenberg vindt het jammer dat er dit jaar maar zes schepen meedoen met de race. Dat is wel een dieptepunt volgens hem. 'Maar de zeilers die meedoen zijn super gemotiveerd en heel goed dus het belooft een spannende strontrace te worden', aldus de schipper.