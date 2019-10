Dierenopvang barst uit z'n voegen: 'We hebben echt een grotere locatie nodig'

Aangereden honden, duiven met gebroken vleugels of 'kattenslachtoffers'. Dierennoodhulp West Nederland rukt 24 uur per dag uit voor elk dier dat in de gemeenten Westland en Midden-Delfland in nood verkeert. Maar niet meer voor lang als het zo doorgaat. De vrijwilligers zoeken een nieuw onderkomen, omdat op hun huidige locatie geen plek is voor álle dieren.

Een eend met een mank pootje wordt binnengebracht in de kelderbox van Dierennoodhulp West Nederland, nu nog gevestigd op het buitenterrein van sponsor J.P. Isolatie B.V. 'Dit noemen wij een raamvlieger', vertelt bestuurslid Coby van der Vaart van Dierennoodhulp West Nederland, terwijl ze de eend voorzichtig oppakt en aait. 'Maar we rukken voor alle dieren uit, hoe groot of klein het dier of het ongeluk ook is. Een muisje dat slachtoffer is van een kat heeft net zoveel recht op hulp als een door een auto aangereden labrador.'

Vier jaar geleden begonnen Van der Vaart en nog een handjevol vrijwilligers de Westlandse dierenambulancedienst. 'Eerst vanuit een garage, maar die was al gauw te krap. Gelukkig werd ons toen deze locatie op een buitenterrein aangeboden. Daar waren we en zijn we nog steeds ontzettend blij mee. Het is inmiddels alleen echt te klein.'

Succes

Het succes van de dierenopvang lijkt inmiddels haar ondergang te worden. De dierennoodhulp rijdt met vier wagens, maar kan deze lang niet allemaal meer huisvesten in de portacabin unit . 'We krijgen zoveel dieren binnen', vertelt Van der Vaart. 'Dat heeft niks te maken met dat er meer dieren zijn die in nood verkeren. Het is puur dat wij steeds bekender worden.'

Op de huidige locatie is te weinig ruimte voor goede opvangmogelijkheden. 'Er komen bijvoorbeeld steeds meer katten en honden binnen, zeker tussen de vijf en tien per week. Maar op dit moment hebben we slechts één kennel en één kattenbak, daarom zou het zo fijn zijn als we een groter onderkomen zouden kunnen krijgen.'

Geen pijn

De stichting zoekt een gebouw, bedrijfsruimte of loods in Maassluis of Vlaardingen. 'Ook alleen een stukje grond is welkom, waar de portacabin-unit geplaatst kan worden. Misschien kan de politiek ons helpen.'

Dierennoodhulp West Nederland hoopt dat de grotere locatie zich gauw aandient, want de organisatie wil graag alle dieren in de regio blijven helpen. Van der Vaart: 'We horen nog wel eens dat collega-ambulancediensten zeggen: daar kom ik niet voor. Maar wij rijden voor álles. We proberen overal binnen vijf minuten te zijn en de situatie netjes af te werken. Beestjes mogen geen pijn lijden.'