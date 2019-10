Vrijspraak na ontploffing in Haagse Stieltjesstraat

Een 46-jarige man is door de rechter vrijgesproken voor het veroorzaken van een ontploffing en brand in de Stieltjesstraat in Den Haag. Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) vier jaar cel.

Op 2 november klonk er een knal en even later sloegen de vlammen uit de flatwoning op de tiende etage. Een Spanjaard rende met wonden op handen en gezicht naar buiten en werd later aangehouden. Volgens justitie was die man binnen in de weer geweest met chemicaliën om er cocaïne mee te bewerken. Dat laatste was hem niet ten laste gelegd. Hij is volgens het OM wel schuldig aan het veroorzaken van een voor omwonenden gevaarlijke ontploffing en brand.

De rechtbank zag, anders dan dan het OM, geen bewijs voor de schuld aan de brand: 'Niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat de oorzaak is geweest van de brand, en of de verdachte daarbij een wezenlijke rol heeft gespeeld'. Volgens de rechtbank zijn er bovendien 'sterke aanwijzingen' dat er meer personen in de woning waren, zodat het nog moeilijker werd om vast te stellen wie een eventuele schuldige zou zijn. Wel legde de rechtbank de ontkennende Feliz V. nog vier maanden cel op voor de anderhalf ons cocaïne die hij in een koffer bij zich had.