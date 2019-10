Badplaats Kijkduin ook volgende zomer nog een bouwput

Een belangrijk deel van Kijkduin dreigt ook volgende zomer nog een bouwput te zijn. De aanleg van de ingang van een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling in de badplaats én de nieuwe inrichting van het Deltaplein is minimaal een jaar vertraagd.

Ondernemers zijn nu bang dat ze schade gaan oplopen en overwegen claims in te dienen bij de gemeente. 'Ik ben niet zo van de krachttermen. Maar dit is zo ernstig', aldus directeur Ad Roos van Fred Developers, de ontwikkelaar van woningen, winkels en horecagelegenheden in Kijkduin. 'Dit past niet in de ambities die wij hebben en de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt. Dit is niet wat je voor ogen hebt als je zo’n plan ontwikkelt.'

De ingang van de garage en fietsenstalling worden aangelegd door de gemeente Den Haag en hadden hadden eigenlijk al zo goed als klaar moeten zijn. De oplevering, inclusief de openbare ruimte, stond gepland voor het derde of vierde kwartaal van 2019. Maar op dit moment is nog niet eens begonnen met de aanleg ervan.

In volle gang

Dit terwijl de bouw van de appartementen, winkels en horecazaken boven de grond in volle gang is. Drie complexen die samen de eerste fase vormen, worden vanaf begin december opgeleverd. De eerste bewoners hebben afgelopen dagen hun woning bekeken. De fietsenstalling en entree van de garage zouden oorspronkelijk tegelijk met deze eerste fase worden aangelegd. Daardoor zou de overlast beperkt blijven tot één badseizoen.

De vrees van de ontwikkelaar is dat de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling en entree van de garage er voor zorgt dat het gebied minder bereikbaar wordt. Ondernemers in het gebied delen die vrees.

Op dit moment kunnen wij geen inschatting maken van het moment dat wij wel kunnen starten - stadsdeeldirecteur gemeente Den Haag

De gemeente erkent in een brief aan omwonenden dat de aanleg van de entree en fietsenstalling (EeF in vaktermen) niet eerder dan in 2020 van start kan gaan. Reden is volgens stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli dat er 'nog een aantal procedures' moet worden doorlopen. 'Op dit moment kunnen wij geen inschatting maken van het moment dat wij wel kunnen starten', stelt hij zelfs.

Wel wordt het Deltaplein straks tijdelijk opnieuw ingericht. Daardoor zouden woningen, winkel- en horecaruimten 'goed bereikbaar' moeten zijn. Roos is er nog niet gerust op. De ondernemers investeren in sommige gevallen zelfs miljoenen euro's in hun zaak. 'Die moeten dan goed bereikbaar zijn en blijven', aldus de ontwikkelaar.

Flink aangepakt

Fred Developers is verantwoordelijk voor de transformatie van Kijkduin. Die badplaats wordt na aan jarenlange discussie in de politiek en de stad nu flink aangepakt. In zeven complexen komen tientallen nieuwe woningen, winkels en horeca.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat op het Deltaplein een grote fietsenstalling zou komen. Ook zouden de twee geplande ondergrondse garages - die voor bezoekers en die voor bewoners - twee verschillende ingangen krijgen. Maar in juni 2018 neemt de gemeente een voor het gebied belangrijk besluit. De garages krijgen één gezamenlijke in- en uitgang, met een verlengde ondergrondse entree. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling, schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) dan aan de gemeenteraad.

Praktische problemen

Die oplossing moet een aantal praktische problemen verhelpen. Want, aldus de wethouder, de bovengrondse entree voor de garages zou een 'in verkeerskundig en stedenbouwkundig opzicht zeer onwenselijke en onveilige situatie' opleveren 'vanwege de vele verkeersbewegingen en kruisingen'. Revis: 'Met één, voor beide parkeergarages, gecombineerde ondergrondse in- en uitrit vanaf de middenberm in de Kijkduinsestraat worden de belangrijkste verkeersstromen van elkaar gescheiden.'

Doordat ook de fietsen verdwijnen van het Deltaplein ontstaat daar 'meer ruimte voor een inrichting met duinzand en helmgras'. De wethouder schetst dan een zeer positief beeld van wat er gaat gebeuren. De fietsenstalling gaat plaats bieden aan ongeveer vierhonderd fietsen en is uit te breiden naar ongeveer zeshonderd plaatsen. Revis in zijn brief aan de raad: 'Een ondergrondse fietsenstalling past ook beter in het vernieuwde Kijkduin om fietsen en auto's meer uit het zicht te stallen en daarmee ook meer comfort te geven aan de klanten. Het Deltaplein wordt hierdoor een fraai plein met veel ruimte voor een groene entree zonder een grote fietsenstalling in het aanzicht van Kijkduin Bad.'

Ingewikkelde opgave

Hij erkent dat ook wel dat het een ingewikkelde opgave wordt om alles in goede banen te leiden. 'De ruimte voor de aanleg van de entree en fietsenstalling is zeer beperkt. De locatie van beide constructies bevindt zich op het gedeelde bouwterrein van het winkelcentrum en hotel. Dit betekent dat de logistiek en fasering tijdens de bouwperiode zeer complex is.'

En de wethouder zegt ook iets over de combinatie met wat de projectontwikkelaar daarboven gaat doen. Revis koppelt de bouw van de garages nadrukkelijk aan de appartementen en winkels. De wethouder in juni vorig jaar: 'Daarnaast dient de entree gereed te zijn wanneer tenminste één van de twee nieuwbouwontwikkelingen gereed is.'

Heldere planning

Dat betekent dat de aanleg van de EeF gelijktijdig dient te gebeuren met de bouw van de complexen boven de grond. De wethouder komt dan ook al met een heldere planning. Het definitieve ontwerp moet in september 2018 klaar zijn, de vergunningen moeten eind dat jaar zijn gegeven. Begin van dit jaar - 2019 - moet begonnen zijn met de bouw. In het derde of vier kwartaal moet de ingang al klaar zijn.

Maar hoewel het derde kwartaal inmiddels is afgelopen, is er nu nog niet eens begonnen met de bouw van de entree van de garages en fietsenstalling. Sterker: stadsdeeldirecteur El Boumeshouli durft in zijn brief aan de omwonenden niet eens te zeggen dat die er in de geplande vorm wel komt. Hij heeft het over 'in de huidige vorm of aangepaste vorm'. De gemeente en Fred werken wel samen aan een tijdelijke ingang van de garages onder de woningen en het winkelcentrum. Die komt op het werkterrein van de bouwer. Ook zal de gemeente op korte termijn zorgen voor de bereikbaarheid van de appartementen.

De gemeente Den Haag kon maandag nog niet zeggen waarom de aanleg van de entree en fietsenstalling is vertraagd.

