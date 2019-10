Visdraad over fietspad gespannen in Alphen, snorfietser raakt gewond

De bestuurder van een snorfiets is in Alphen aan den Rijn gewond geraakt, nadat iemand visdraad over een fietspad had gespannen. De man kwam samen met zijn kind ten val op het Dijkslootpad.

Het voorval was zaterdagavond bij een fietstunneltje, ter hoogte van winkelcentrum Herenhof. Volgens de politie kreeg de bestuurder het visdraad vol in zijn gezicht, waarna hij en zijn kind op het fietspad vielen. Ambulancepersoneel heeft zich om de man ontfermd.

De Alphense politie neemt de zaak hoog op en is dringend op zoek naar getuigen. Waarschijnlijk is het visdraad zaterdagavond tussen 21.30 uur en 21.50 uur over het fietspad gespannen.

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat iemand gewond raakt in Alphen aan den Rijn, nadat iemand iets over de weg had gespannen. In 2013 ging een fietser onderuit toen hij tegen een lint reed. En een jaar eerder brak een vrouw in Leiden haar sleutelbeen toen ze met de scooter tegen ijzerdraad reed.