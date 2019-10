Na regen komt... aangenaam herfstweer: 'Zo'n 18 graden en een zuidenwind'

'Maandag was de laatste dag van deze week met behoorlijk veel regen', vertelt Mizee. 'In Leiden viel liefst achttien millimeter. Daar is deze maand in totaal 178 millimeter gevallen, terwijl zo'n 95 millimeter normaal is voor de hele maand. Het is dus niet zo gek dat het nog even droog wordt voor het eind van deze maand is bereikt. Dit komt mooi uit voor mensen voor wie het nu herfstvakantie is.'

Volgens de weerman van Omroep West kan er dinsdagochtend wel nog een enkele bui voorkomen. 'Wat regen of motregen plaatselijk, maar veel is het niet.' Wel begon de dag bewolkt. Mizee wijst naar een front boven het westen van het land. 'Vandaar de buitjes die her en der nog vallen. Dit front trekt langzaam naar het oosten weg en dan ontwikkelt zich een hogedrukgebied boven ons land. Dat komt dinsdagmiddag in de buurt van Limburg te liggen. Dan wordt het langzamerhand droger en zien we af en toe de zon. Bij een zwak tot matige wind uit het zuiden of zuidwesten - die in de loop van de ochtend westelijk wordt - halen we dinsdagmiddag zo'n 15 graden.'

Heerlijk

Ook woensdag is er vrij veel bewolking. 'Maar dan is het wel op de meeste plaatsen droog.' De bewolking van woensdag is volgens Mizee te wijten aan de warmere lucht die vanuit het zuidoosten onderweg is naar deze regio. 'De wind wordt in de loop van de woensdag zuidoostelijk en dan wordt het zo'n 16 graden. Donderdag zelfs 18. Het wordt niet meteen strandweer - heel veel zon zal er niet zijn - maar toch; 18 graden met een zuidenwind, dat voelt heerlijk aan.'

Ook vrijdag is het weer prima. 'Zelfs in het weekend. Dan komt er wel wat meer wind, maar het blijft overwegend droog en de temperaturen blijven aangenaam: 15 of 16 graden, misschien wel 17. Dat zijn aangename temperaturen voor zo'n herfstvakantie.'

Lees hier het volledige weerbericht.