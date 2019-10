Club Cobra moet twee weken dicht na schietincident: 'Als ondernemer ben je de sjaak'

Club Cobra in Zoetermeer moet twee weken de deuren sluiten. Dat besluit heeft burgemeester Aptroot genomen nadat de politie aanwijzingen heeft gevonden dat de club afgelopen zaterdagochtend is beschoten. Eigenaar Soufyan Adoui: 'Ik denk dat een concurrent hierachter zit, maar ik heb echt geen idee wie.'

Volgens de politie hoorden buurtbewoners zaterdagochtend rond 08.00 uur knallen in de buurt van de club aan de Amsterdamsestraat. Al twee keer eerder waren die vrijdag op zaterdagnacht meldingen binnengekomen. Adoui: 'De eerste melding van een beschieting was al om 22.00 uur en later rond 02.00 uur nog een keer. Maar ik was zelf aanwezig en ik heb niets gezien of gemerkt.'

En ook de politie kon bij de eerste meldingen niets vinden. Uiteindelijk zijn rechercheurs zaterdagochtend een uitgebreid onderzoek gestart. Zo hebben ze camerabeelden bekeken en explosievenhonden ingezet. Daarnaast hebben forensisch specialisten de omgeving nog eens goed bekeken. Tijdens dit onderzoek heeft de politie aanwijzingen gevonden die wijzen in de richting van een schietincident. Wat die aanwijzingen precies zijn, wil ze niet zeggen. De eigenaar van de club begreep dat het om gaten in de muur zou gaan.

Blijft het bij een sluiting van twee weken?

Het is niet de eerste keer dat de club werd beschoten. Eind februari werden er ook kogelgaten in de muur gevonden. In eerste instantie sloot burgemeester Aptroot de club hierop voor een jaar. Maar de rechter tikte Aptroot op de vingers en Club Cobra mocht maximaal voor een half jaar worden gesloten.

Adoui is bang dat het nu ook niet bij die twee weken blijft. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester: 'Op basis van het onderzoek door politie besluit ik na afloop van die twee weken of, en zo ja welke nadere maatregelen ik neem.' Een woordvoerder benadrukt dat een langere sluiting op dit moment dus nog geen zekerheid is. 'Deze twee weken zijn echt bedoeld voor het laten terugkeren van de rust in de buurt en het politieonderzoek.'

Meer horeca onder vuur in Zoetermeer

Zoetermeer heeft de afgelopen periode veel last van horecagelegenheden die onder vuur worden genomen. Zo is Club Magnum op dit moment ook gesloten na eerdere schietincidenten. Op de vraag wie achter de beschietingen zou kunnen zitten, moet Adoui het antwoord schuldig blijven. 'Ik denk een concurrent. Ik heb geen idee wie, maar mijn zaak draait goed. Andere clubs vinden dat misschien moeilijk. Maar als hardwerkende ondernemer ben je nu wel de sjaak.'