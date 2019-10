Kiki Bertens wint eerste wedstrijd WTA Elite Trophy

In het Chinese Zhuhai begon Bertens stroef. Ze kwam al snel met 2-0 in games achter, maar kwam sterk terug. Tot 6-6 ging de wedstrijd gelijk op, waarna de Westlandse haar tegenstander verschalkte via een tiebreak: 7-6.

De tweede set liet Bertens zien waarom ze de hoogst gekwalificeerde speelster is die aan de Elite Trophy meedoet. Ze trok de tweede set met 6-2 naar zich toe en won hierdoor de wedstrijd redelijk makkelijk van de nummer twintig van de wereld.

Best of the rest

De volgende wedstrijd van de Wateringse is tegen de Oekraïense nummer 24 van de wereld Dayana Yastremska. Zelf staat Bertens tiende op de mondiale ranking.

Bertens miste afgelopen weekend de WTA-finals, het toernooi waar de beste acht speelsters van het kalenderjaar aan mee mogen doen. De WTA Elite Trophy is eindejaarstoernooi voor the best of the rest. Er doen twaalf speelsters mee, verdeeld over vier groepen. De vier poulewinnaars gaan naar de halve finale. Het totale prijzengeld op het eindejaarstoernooi is ongeveer 2,1 miljoen euro.

