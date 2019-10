Vinder aangespoeld zeilschip Noordwijk mag boot houden

De vinder van het aangespoelde zeilschip in Noordwijk mag de boot hebben als deze niet binnen een jaar wordt opgehaald. 'Ik denk nog steeds dat er een soort addertje onder het gras zit, het is heel bijzonder', zegt vinder Jan van der Putten.

Hij en een collega vonden de boot zaterdagochtend 21 september toen ze het strand aan het schoonmaken waren. Het verlaten schip lag in de branding bij de Duindamseslag, volledig intact. De politie nam de boot in beslag om er onderzoek naar te doen, maar dat leverde niets op. Niemand meldde zich en de politie heeft verder geen aanknopingspunten.

In eerste instantie werd gezegd dat de boot in de verkoop zou gaan via de dienst Domeinen Roerende Zaken, een overheidsdienst die in beslag genomen goederen in berwaring heeft en verkoopt, maar dat bleek toch niet het geval. De boot is in juridische termen een 'gevonden voorwerp' en dat betekent dat de gemeente de afhandeling regelt.

Ophalen bij de waterpolitie

Jan kreeg al snel allemaal berichtjes van mensen. 'Ze vertelden me dat de vinder het voorwerp mag houden als de eigenaar zich niet meldt.' Hij pleegde wat telefoontjes en kreeg te horen dat hij de boot inderdaad mag houden, mits hij invoerrechten en btw betaalt. 'Ik ga hem volgende week ophalen bij de waterpolitie in Amsterdam', zegt een blije Jan.

De boot moet vervolgens een jaar in bewaring blijven. 'We leggen hem hier neer op ons terrein. Hij moet nog wel getaxeerd worden en ik moet invoerrechten en btw betalen. Maar ik deel hem met een maat, dus die kosten zijn te overzien.' Ook is de boot licht beschadigd. 'Er is iets met het roertje en een motor wil niet starten, maar we hebben hier een monteur werken, die kan ernaar kijken.'

'Eerst zien, dan geloven'

Jan kan maar moeilijk geloven dat hij over een klein jaar misschien de eigenaar is van een luxe zeiljacht. 'Eerst zien, dan geloven.' Wat hij ermee gaat doen? 'Zeilen denk ik', zegt hij nuchter. 'Ik heb vroeger zeilles gehad en ik heb mijn vaarbewijs, dus varen is geen probleem. Nu kijken of ik het ook op een grotere boot kan.'

De gemeente bevestigt dat Jan de boot mag houden. 'Er wordt nu een officiële bewaarovereenkomst opgesteld waarin we het regelen', meldt een woordvoerder. 'Als het een jaar lang goed gaat mag hij zich eigenaar van de boot noemen.'