Man gaat op dievenpad in Katwijk, Den Haag en Rijswijk

Op 31 augustus worden twee portemonnees gestolen uit de tas van een medewerkster van een vishandel aan de Voorstraat in Katwijk. De tas ligt in een personeelsruimte, waar de man ongezien naar binnen moet zijn geslopen. De volgende dag wordt ontdekt de vrouw de diefstal pas. Ze ziet dat er contactloos is betaald met haar pinpas bij supermarkt COOP.

Op bewakingsbeelden is de verdachte duidelijk te zien. Hij draagt een zonnebril, donkere kleding en een petje van het merk The North Face. Op zijn onderbeen staat een opvallende tatoeage. De man rekent wat boodschappen en sigaretten af met de pinpas van het slachtoffer en vertrekt weer.

Drie dure jassen

Ruim twee weken later, op 16 september, is de man bij De Skihut aan de Vissershavenstraat in Den Haag. Daar steelt hij drie jassen met een waarde van bijna 1.000 euro per stuk. Het personeel hoort het alarm afgaan, maar ziet niemand de winkel verlaten. Er wordt gedacht dat het loos alarm is.

Een getuige ziet de dief wel, op het moment dat hij in de Treilerstraat in een Mercedes met een Pools kenteken stapt. Het valt op dat hij drie jassen uittrekt, waar de beveiliging nog aanhangt. De getuige vertrouwt het niet en maakt een aantal foto’s van de man. Het kenteken van de auto is bekend bij de politie, maar daarmee is de verdachte nog niet gevonden.

Navigatiesysteem en geld uit portemonnee

Op 17 september is de dief bij de ANWB-winkel in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. Daar heeft hij een TomTom navigatiesysteem en geld uit de portemonnee van een medwerker gestolen.

