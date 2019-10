Woningovervallers Boskoop reden in opvallende witte BMW

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vindt plaats in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 augustus even voor 4.00 uur aan het Laag Boskoop. Het echtpaar van 74 en 75 jaar ligt te slapen en de man schrikt wakker van het alarmsysteem. Hij gaat kijken en komt op de overloop drie overvallers tegen. Ze zijn binnengekomen door een deur open te breken en dragen bivakmutsen. Er ontstaat een worsteling, waarbij de man wordt geschopt, geslagen en vastgeboden met tiewraps. Hij houdt een gebroken neus, breuken in zijn jukbeen en een beschadigd linkeroog over aan de overval.

Ook de vrouw wordt vastgebonden. Eén van de daders trekt hardhandig haar sieraden van haar polsen en handen, terwijl een ander de kasten doorzoekt. Ze gaan er vandoor met sieraden, geld en een handtas. Onderweg verliezen de overvallers een zwarte tiewrap. Die is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd.

De overvallers zijn deze tiewrap verloren | Foto: Politie

Lange tijd gewacht

Uit onderzoek weet de politie dat de daders langere tijd hebben gewacht in de buurt van de woning van de slachtoffers. Even na 2.00 uur in de nacht van 21 augustus is hun BMW M135i vanaf de Henegouwerweg bij Gouda over de N207 naar Boskoop gereden. Bij het NS-station zijn ze gestopt om kentekenplaten 65-HL-PN van een Volkswagen Polo te stelen.

De auto van de daders | Beeld: Politie

Nadat ze de platen op hun eigen auto hebben gezet, rijden ze door. Ze parkeren vlakbij het huis en komen pas iets voor 4.00 uur in actie. De politie hoopt dat de auto en de personen die daarin zaten, die nacht iemand zijn opgevallen.

BMW M135i vlucht richting Antwerpen

De auto waarin de overvallers reden, is een originele witte driedeurs BMW M135i. Daarvan rijden er maar enkele tientallen rond in Nederland. De auto valt op door de zilvergrijze spiegels en speciale velgen met blauwe remklauwen. Ook de bumpers zijn afwijkend: aan de voorkant zitten geen lampjes, maar een doorlopende strip. Ook heeft de auto Xenon-verlichting in de koplampen. Dit is een soortgelijke auto:

De daders reden in een soortgelijke BMW | Beeld: Opsporing Verzocht

De daders reden in een soortgelijke BMW | Beeld: Opsporing Verzocht

Na de overval zijn de daders via de Henegouwerweg, de Van Brienenoordbrug en Hazeldonk in ongeveer 50 minuten naar Antwerpen gereden. Ze moeten heel snel hebben gereden, want wie zich aan de maximale snelheid houdt doet daar zo'n 1 uur en 20 minuten over. De politie komt graag in contact met mensen die de auto na 21 augustus nog ergens hebben gezien of die weten waar hij nu staat. Dat kan uiteraard ook in België zijn. Er hoeven geen Nederlandse kentekenplaten meer op de auto te zitten. De gestolen kentekenplaten 65-HL-PN zijn nog niet gevonden. Wie weet waar die zijn, wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

De auto van de daders | Beeld: Politie

Mogelijke voorverkenning

Rond 14 augustus, ongeveer een week voor de overval, is er een mogelijke voorverkenning geweest. Er kwam een witte bestelbus in de buurt van het huis van de slachtoffers. De bestuurder vroeg aan iemand waar een bepaald adres was, omdat daar een pakketje bezorgd moest worden. Hij kreeg instructies, maar reed daarna opvallend genoeg de andere kant op.

De bestelbus had een rood met geel logo ter grootte van een schoteltje op één van de achterdeuren staan. Ook stond er een tekst op de achterkant van de bestelbus: 'autoverhuur' of 'verhuurbedrijf' en een telefoonnummer. De politie wil weten wie de bus ook heeft gezien en wie er in zaten, om te kijken of dit met de overval te maken heeft.

Er stond een soortgelijk logo op de bus | Foto: Politie

Buitgemaakte spullen

Ook de gestolen sieraden en andere spullen van de slachtoffers worden nog gezocht. Er zijn onder andere een trouwring met inscriptie Taaf 27-7-67 gestolen, een portemonnee met Zwitserse Francs en een handtas van Michael Kors. Daarin zaten paspoorten, een rijbewijs, autopapieren en bankpassen.

Wie weet waar de buit nu is, of waar de spullen te koop zijn aangeboden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Buitgemaakte sieraden | Foto: Politie

Buitgemaakte sieradendoosjes | Foto: Politie

Buitgemaakte Michael Kors-tas | Foto: Politie

Buitgemaakte portemonnee | Foto: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem