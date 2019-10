Kijkduin nog langer een bouwput? Onacceptabel, vinden ondernemers en politiek

Dinsdag meldde Omroep West dat de aanleg van de entree en van de garages en fietsenstalling minimaal een jaar is vertraagd. Op dit moment is nog niet eens begonnen met de aanleg ervan. Dit terwijl de oplevering, inclusief het gebied eromheen, stond gepland voor het derde of vierde kwartaal van 2019.

Ondertussen is de bouw van de appartementen, winkels en horecazaken boven de grond in volle gang. De eerste panden worden in december opgeleverd. De vertraging van de entree en stalling - die door de gemeente Den Haag worden gebouwd - betekent in de praktijk dat de badplaats nog een zomer lang een grote bouwput is en minder goed bereikbaar.

Serieuze stappen

René Bogaart is een grote horecaondernemer in de regio. Hij heeft twaalf zaken en wil op Kijkduin 'Pavarotti XL' gaan openen. Maar hij kreeg deze week te horen dat die zaak - aan het begin van de Boulevard - waarschijnlijk niet op de geplande datum open kan. 'Wanneer wel, dat is ons onduidelijk. Dat is iets waar we ons grote zorgen over maken', zegt hij. Zijn zaak is in principe klaar. 'De ramen zitten al in de kozijnen. Wij kunnen prima gaan beginnen. Alleen wij zijn straks niet toegankelijk. En dat vinden we teleurstellend.'

Wat Bogaart dwars zit, is het gevoel door de gemeente Den Haag niet serieus te worden genomen. 'Want wij hebben wél serieuze stappen gezet: ik heb een keuken besteld, personeel wordt aangenomen. Wij gaan ervan uit dat wij hier volgend jaar maart met z’n allen moeten beginnen. Ik heb een zaak van 1450 meter. Daar komen 150 mensen te werken. Dus dat vergt wel enige voorbereiding. Dan moet je niet gaan zeggen dat het een half jaar kan duren, maar ook 2,5 jaar. Daar kunnen wij niets mee', aldus Bogaart.

Grote zorgen

Er kunnen altijd dingen misgaan, erkent hij ook. 'De vraag is alleen: hoe ga je het oplossen? Want nu wordt daar niet aan gewerkt. Dat is iets wat mij extra zorgen baart. Want dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ik heb hier nu collega’s op Kijkduin die nu niet eens weten of ze volgend jaar nog kunnen bestaan. Dat kan natuurlijk niet.'

Ook Ronald Janse maakt zich grote zorgen. Hij is eigenaar van een aantal snackbars en een pannenkoekenrestaurant op Kijkduin en merkt dat het nu al lastig is om een zaak draaiende te houden. 'Het is behelpen.' Nog meer vertraging is zeer zorgelijk. 'De mensen kunnen nu al bijna niet meer bij het strand komen. We willen dat er vaart achter wordt gezet en dat er een datum komt. Wij kunnen nu moet niemand afspraken maken. Voor ons is dit een drama.'

Zo moet het nieuwe Kijkduin er uit komen te zien

Dat bevestigen ook andere ondernemers. 'Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren. Wanneer? In welke vorm? In welke omstandigheden? En wij willen duidelijkheid, want dan kunnen we scenario’s maken', aldus Volke Vedder, eigenaar van een grote kledingwinkel. 'Ik wil perspectief bieden aan mijn medewerkers en klanten. Want als we straks in een gat vallen waarin we niet meer kunnen exploiteren, raken we klanten kwijt. En die schade is niet meer in te halen.'

Vedder is hij het met zijn collega’s eens dat de gemeente Den Haag de ondernemers beter had moeten informeren. 'Wij hoopten constant op oplossingen en positieve toezeggingen. Maar die zijn uitgebleven en van de gemeente heb ik tot op de dag van vandaag niet één woord gehoord. Zo ga je niet met mensen om. En zeker ook niet met ondernemers die toch een bijdrage leveren aan de economie en het toerisme in Den Haag. De gemeente pronkt ook met Kijkduin. Ik ben hier al 35 jaar ondernemer en geloof in dat nieuwe Kijkduin, dit is echter onvoorstelbaar. Maar we moeten wel blijven lachen. En dan hopen we uiteindelijk open te kunnen gaan.'

Miljoenen geïnvesteerd

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos deelt de zorgen van de ondernemers en de ontwikkelaar. 'De gemeente Den Haag komt haar afspraken niet na en brengt daarmee ondernemers in gevaar die miljoenen euro’s geïnvesteerd hebben', zegt hij. Het feit dat dat de gemeente nu niet eens een precieze datum durft te noemen voor de oplevering van de entree en de stalling, is voor de grootste partij in de raad niet acceptabel.

Sluijs: 'Die onzekerheid is echt funest en tast het vertrouwen van de ondernemers in het stadsbestuur ernstig aan. Als de ontwikkelaar afspraken schendt dan zwaait de wethouder met allerlei boeteclausules, maar zelf loopt hij doodleuk een jaar achter de feiten aan. Iedere Hagenaar en Hagenees moet zich aan de regels houden; waarom dan de gemeente niet?'

