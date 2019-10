Volwassenen alleen onder begeleiding van kinderen welkom bij Legoland Scheveningen

Legoland Scheveningen wordt gebouwd voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar. Het bestaat uit Miniland, een 4-D bioscoop, een kleine achtbaan en legosteentjes, heel veel legosteentjes waar naar hartenlust mee gebouwd kan worden. 'Als je als volwassene alleen gaat, ten eerste is dat niet leuk voor de kinderen, maar het is hetzelfde als je met vier volwassene naar de speeltuin gaat en op de wip gaat zitten. Heel veel van de dingen die je in Legoland kan doen zijn niet geschikt voor volwassenen', legt Hensen uit. 'Behalve Miniland, dat vinden ze ook onwijs leuk', voegt hij er aan toe. 'We weten dat er veel volwassen legofans zijn in Nederland, dus we gaan beslist adult only- middagen en –avonden organiseren.'

Bouwer | Beeld: LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen

Oorspronkelijk zou de overdekte binnen-attractie in februari 2020 opengaan, maar dat gaan ze niet redden. 'We hadden wat tegenslagen door lekkages, waardoor we achter zijn gaan lopen', vertelt Hensen. De planning is nu dat ze half mei openen, 'maar pin me daar niet op vast want als er iets tegenzit kan het zo een week later worden'.

'Niet in de kelder'

De 33 gebouwen die in het onderdeel Miniland komen zijn al klaar. Ze staan ingepakt in Maleisië, Californië en Windsor. 'Ze zijn gebouwd door onze "broers en zussen" in het buitenland waar ze wel de expertise hebben. Wij zitten niet in de kelder legomodellen in elkaar te bouwen, helemaal niet', lacht Hensen.

Bouwer | Beeld: LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen

De modellen komen pas naar Scheveningen als de rest van het gebouw klaar is. 'De Minilandgebouwen staan op een podium, ze zijn van lego, dus kwetsbaar. Ze komen er pas in als er geen tractors meer door het pand rijden.'

30.000 steentjes en vierhonderd minifiguren

Miniland wordt een Haagse wereld. 'Op één plek na, we vonden de molens van Kinderdijk zo leuk, dat die er ook staan.' Voor de rest zijn het allemaal gebouwen en plekken die in de hofstad te vinden zijn. 'We hebben dagen lang met een groep Merlin collega's die dit soort dingen voorbereiden door de stad gesjokt. Uiteindelijk kies je wat aansprekend is en wat past bij ons.'

En dan begint het bouwen: neem bijvoorbeeld het Cars Jeans Stadion. Om dit na te maken, zijn 30.000 steentjes en vierhonderd minifiguren nodig. Bouwers zijn 350 uur bezig met het design en het bouwen. Ook krijgen de spelers, net zoals in het echt, geelgroene shirts aan.

Droomvacature

Legoland levert 40 banen op, behalve de kassa- en horecamedewerkers en begeleiders, is er volgens Hensen ook de 'droomvacature' van meestermodelbouwer. Dat is een fulltime baan voor iemand die de hele dag met lego aan het spelen is.

'Het is een te gekke baan, je moet technisch met lego kunnen werken, je moet onderhoud plegen en je moet goed met kinderen kunnen omgaan want je geeft de hele dag les. Je leert ze bijvoorbeeld moeilijkere gebouwen te maken of een reuzenrad. Daar verwachten we heel veel animo voor, want dat hebben we bij andere vestigingen ook gezien. We gaan daar waarschijnlijk ook audities voor houden. Dan moeten de sollicitanten iets bouwen.'

Bouwer | Beeld: LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen

Madurodam versus Legoland

Toen Legoland Scheveningen een oproep deed aan het publiek om te stemmen op een gebouw dat in legosteentjes moest worden nagebouwd, twitterde Madurodam plagerig dat Legoland vergeten was ze op de lijst te zetten.

'Natuurlijk is er wel enige overlap met Madurodam', erkent Hensen. 'Maar bij ons is alles in lego en bij Madurodam is het een miniatuur schaalmodel. En wij hebben alleen Haagse gebouwen. Bij Madurodam zie je heel Nederland. We zijn goede collega’s.’

Binnenhof | Beeld: Legoland Discovery Centre Scheveningen

En Madurodam? Daar wordt de komst van Legoland vol vertrouwen tegemoet gezien. 'De doelgroep die wij delen, (groot)ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd – maken gemiddeld vier tot zes uitjes per jaar. Deze potentiële bezoekers krijgen meer keuze en dus moeten alle aanbieders in de markt extra hun best doen. Madurodam biedt een combinatie van binnen- en buitenvermaak. En presenteert in het voorjaar van 2020 de grootste attractie in de geschiedenis van dit park. Meer dan genoeg reden voor gezinnen uit het hele land om naar Scheveningen te komen en deze twee attracties te combineren', aldus een woordvoerder.

Mauritshuis | Beeld: LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen

Twee uurtjes

Voor Legoland Discovery Centre Scheveningen ligt er nog een grotere uitdaging. 'Dat is onze eigen fout en dat komt door de naam, en dat heeft weer met merken en rechten te maken', legt Hensen uit. 'Maar mensen denken vaak dat wij een groot park zijn. Op Facebook lees ik regelmatig: "O nu hoef ik niet meer naar Billund" (waar het oorspronkelijke Legoland ligt, red). Dan hebben de mensen een verkeerd idee, want in Billund kan je drie dagen rondlopen. Bij ons heb je het na twee uurtjes wel gezien.'

De Pier | Beeld: LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen