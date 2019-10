Politie laat publiek meekijken in zaak van seriemoordenaar Koos H.

Altijd al eens een seriemoordenaar op de huid willen zitten? In de Rijswijkse Schouwburg wordt op 18 november een boekje open gedaan over Koos H. Deze moordlustige Hagenees werd in 1982 veroordeeld tot levenslang voor drie moorden, maar waarschijnlijk had hij er nog meer op zijn geweten. In een speciale 'voorstelling' vertelt een van de rechercheurs uit het onderzoek over hoe H. kon worden opgepakt en veroordeeld.

Koos H. had al meerdere veroordelingen achter zijn naam toen hij werd gearresteerd voor de moord op de 11-jarige Edith Post uit Wassenaar. Hij bleek ook twee andere jonge meisjes te hebben vermoord. Omdat H. zelf ontkende moest de recherche het hebben van bewijzen. Voor rechercheur Hans Smit was het zijn eerste grote moordzaak. In de Rijswijkse Schouwburg geeft hij voor een keer een uniek kijkje in wat hij zelf 'de meest bizarre zaak' uit zijn leven noemt. Ook een gedragswetenschapper en een coldcase-rechercheur laten hun licht over de zaak schijnen.

H. bekende de drie moorden later tegenover een jeugdvriend, die de gesprekken opnam samen met Peter R. de Vries. Andere bekentenissen heeft hij nooit afgelegd, maar volgens de politie was hij waarschijnlijk wel voor meer moorden verantwoordelijk.

Wie er alles over wil weten kan zich voor de bijzondere theatervoorstelling bij de politie aanmelden. Het is de vijfde keer dat de politie een bijzondere zaak uit het verleden laat zien, vorig jaar werd de moord op Haagse Rinus besproken op het podium in de Rijswijkse Schouwburg.