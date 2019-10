OM eist celstraffen tegen granaatplakkers bij supportershome ADO

'Wie doet nu zoiets?', vroeg de officier van justitie zich af. 'En hoe kom je aan zo'n granaat? Deze jonge jongens kunnen gewoon aan een handgranaat komen.' Volgens de officier zijn de verklaringen van de drie verdachten ongeloofwaardig en zijn zij verantwoordelijk voor het plaatsen van de granaat. 'Dit had heel anders af kunnen lopen. Er had een kind langs kunnen lopen. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Dit heeft niets met sport te maken.'

De granaat werd op 9 april van dit jaar gevonden bij het gebouw naast het Haagse stadion. De drie verdachten, die allemaal nog in de cel zitten, ontkennen tot op de dag van vandaag iets met de gevonden handgranaat te maken te hebben. Verdachte Charafedinne G. gaf wel toe de auto te hebben bestuurd waarmee de mannen vanuit Amsterdam op en neer reden. Het bleek de Mercedes van de vader van een van de verdachten te zijn.

Volgens G. vroeg iemand hem de bewuste dag om een lift. Hij wilde tegenover de rechtbank om veiligheidsredenen niet zeggen wie dat was, maar wel dat hij naar Den Haag moest rijden. 'Het was donker. Ik heb het hele stadion niet eens gezien. En toen heb ik iemand afgezet.'

Opmerkelijk is dat verdachte Hilal A. alsnog is gaan verklaren, terwijl hij dat eerst niet wilde. Hij zegt dat hij met zijn toenmalige vriendin aan het blowen was en nooit in Den Haag is geweest. Verdachte Faissal B. verklaarde woensdag dat hij niet wist wat ze bij het ADO-stadion gingen doen. 'Als ik wist dat ze een handgranaat zouden neerleggen, was ik niet meegegaan. Het was een saaie dag. We gingen gewoon chillen.'

Het Nederlands Forensisch Instituut NFI heeft onderzoek gedaan en concludeert dat het goed mis had kunnen gaan. Als de pin uit de granaat zou zijn getrokken, zou het waarschijnlijk zijn afgegaan. Dat had zelfs op tientallen meters afstand schadelijk kunnen zijn. 'Het kon heel verkeerd uitpakken', zei de rechter tijdens de inhoudelijke behandeling.

Vergeldingsactie?

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) haalde de handgranaat uiteindelijk weg. Al snel dachten veel mensen dat het om een vergeldingsactie van Ajaxsupporters ging. Naast de handgranaat waren namelijk drie kruizen getekend, oftewel het stadswapen van Amsterdam. En in die stad waren in februari van dit jaar nog verschillende plekken beklad met groen en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. De Haags club voelde zich na de vondst 'zeer bedreigd', vertelde rechter woensdag.

De advocaat van Hilal A. vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken. 'Mijn cliënt zegt vandaag dat hij in een hotel was met een vriendin', zei hij na de strafeis. Volgens hem zijn er geen sporen die aantonen dat zijn cliënt bij het ADO-stadion is geweest.

Volgens de advocaat van Faissal B. is er ook geen reden om zijn cliënt te veroordelen. Zo zou hij niet degene zijn die volgens het OM op camerabeelden is te zien en er zou ook geen ander bewijs tegen hem zijn. B. heeft ook niets met voetbal. 'Ik zie geen motief.' Verder wist Charafedinne G. niets van het plan om een granaat neer te leggen, zegt zijn advocaat.

Volgens veiligheidsmanager Marcel van der Holst van ADO Den Haag is uit de verklaringen van de verdachten niet op te maken of het met rivaliteit tussen ADO en Ajax te maken heeft. 'De verklaringen zijn inconsequent en inconsistent', zei hij na afloop van de zitting. 'Er zijn wel feiten en omstandigheden gepresenteerd die wel die kant op zouden kunnen wijzen.'

Over twee weken doet de rechtbank in Den Haag uitspraak.

