Na kanker loopt Nico in New York de marathon van zijn leven

Oktober 2019: Nico staat alive and kicking in zijn marktkraam op de Delftse markt. Hij is helemaal genezen en is er klaar voor. Zondag gaat hij de marathon van New York lopen. Anderhalf jaar na de operatie is kankervrij en heeft geen complicaties opgelopen. Concreet: hij is niet incontinent en niet impotent geworden. Zijn vrouw Gerda weet fijntjes te vertellen dat veel vrouwen fluisterend aan de kraam haar vragen: 'Hoe is het nu allemaal afgelopen met jullie, hoe is de operatie gegaan? Lukt de seks nog?' Gelukkig lukt dat allemaal nog. Sterker nog die marathon gaat ook lukken!

Nico is geopereerd in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft. Daar hebben ze een aparte robot voor prostaatkankeroperaties. Doordat de arts enorm kan inzoomen op de prostaat worden trillende bewegingen van de hand opgeheven. Uroloog John van der Hoeven: 'Door deze robot kunnen we veel preciezer werken en is de kans op complicaties veel kleiner.' Van der Hoeven is trots op Nico: 'De marathon lopen is sowieso een prestatie. Maar dat Nico de marathon zo snel na zijn operatie loopt zegt iets over het vertrouwen dat hij in zijn lichaam heeft.'

Sponsoring

In de marktkraam van het echtpaar Heijker staat een bus waar klanten geld in kunnen doneren. En dat hebben er al veel gedaan. 'Het is hartverwarmend hoe mensen meeleven. Daar krijg ik heel veel energie van', zegt Nico. Het opgehaalde geld gaat voor onderzoek naar het Prostaatkankercentrum. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen.

