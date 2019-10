Van Ringelenstein over vertrek bij ADO: in China denken ze te kunnen doen en laten wat ze willen

Ad Melkert en John van Ringelenstein stapten dinsdag uit de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. Volgens een verklaring van grootaandeelhouder UVS ligt aan het plotselinge vertrek van voorzitter Melkert en commissaris Ringelenstein 'een verschil van mening met andere leden van de RvC en de aandeelhouder ten grondslag'. Dat is te lezen op de website van de club. Wij spraken Van Ringelenstein over zijn vertrek.

John van Ringelenstein zegt dat daar niks van klopt. 'Er is helemaal geen sprake van een meningsverschil binnen de Raad van Commissarissen', laat John van Ringelenstein weten. 'De kern van de zaak is: verschil van inzicht over good governance.'

Waarin zit dat verschil van inzicht dan?

‘Het heeft alles te maken met scheiding der machten. Wang en de zijnen zien een honderd procent bezit als een soort familiebedrijf waarin zij kunnen doen en laten wat ze willen. Dit proberen ze ongetwijfeld naar eer en geweten te doen, maar het strookt niet met het idee dat Ad Melkert en ik van good governance hebben. Wij zijn van mening dat de directie het beleid maakt en bestuurt, de Raad van Commissarissen controleert en de aandeelhouder blijft op afstand. De aandeelhouder moet zich niet bemoeien met operationele zaken en de zoon van de aandeelhouder (Terry Wang) moet zich niet bemoeien met allerlei transferprocessen.

Heb je een voorbeeld?

'Waarom moest Wilfried Kanon voor zo weinig geld (6 ton in termijnen, red.) naar Egypte zonder bankgarantie. Waarom heeft ADO hem niet gehouden en zijn contract laten uitdienen. Dan word je toch gedwongen om mee te gaan daarin en dan ben ik er klaar mee.'

'Zoon van Wang moet zich niet bemoeien met transfers' - John van Ringelenstein, voormalig Commissaris

Hoe is het dan met de transfer van El Khayati naar Qatar SC gegaan? De vraagprijs was twee miljoen euro, maar dat werd niet opgehaald.

'Daarvoor moet je bij technisch manager Jeffrey van As zijn. De juiste manier van werken is dat de technisch manager overlegt met hoofdtrainer, de directie keurt vervolgens goed en de RvC is er om te controleren. Dat is goed beleid, dat is de weg die ik graag zie.'

Wat is dan de druppel geweest die tot jullie opstappen heeft geleid?

'Er komt een moment dat de meningen te ver uit elkaar gaan lopen. Dan trek je de streep. Sommige mensen binnen ADO zijn bereid langer mee te rekken en anderen zeggen: tot hier en niet verder. Ad Melkert heeft anderhalf jaar geprobeerd het elastiek opgerekt te krijgen en Wang zat bijvoorbeeld bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. En dat hoort niet. Ad Melkert en ik hebben nu de streep getrokken. Ward Swart (commissaris namens de HFC, de cultuurbewakers binnen de club red.) heeft de afweging gemaakt dat het beter is als er iemand een oogje in het zeil houdt. En dat vind ik ook nog wel een verstandige beslissing. En de andere commissarissen John Yan en Felix Wu zijn in dienst van grootaandeelhouder UVS.'

'Voor mij was de grens in ieder geval bereikt. De rek was eruit. Ik heb geen zin meer om aan UVS vragen te stellen en geen antwoorden te krijgen. Ik heb geen energie meer om twijfels te hebben over de transparantie bij een transfer. Ik heb geen zin meer om aan China te vragen: wat wil je nou met de club en dan geen antwoord te krijgen.'

Wat betekent jullie vertrek voor de dagelijkse gang van zaken bij ADO?

'Dat heeft geen gevolgen. Er zijn nog altijd twee statutair directeuren, Mohammed Hamdi en Henrik Jan Rinner, en die gezamenlijk bevoegd. Wang wil dat trouwens terugbrengen naar één, maar daar ben ik mordicus op tegen. Verder is er een functionerende Raad van Commissarissen, dus alles kan gewoon doorgaan. Dus er is helemaal niets waar onrust van zou hoeven komen.'

'Wang wil terug naar één directeur' - John van Ringelenstein, voormalig Commissaris

'ADO staat er tegenwoordig goed op. Het tekort is behoorlijk teruggedrongen en met een beetje geluk draaien we volgend jaar quitte. Er staat tot december 2020 geld op de bank en de Chinezen hebben al anderhalf jaar lang geen geld hoeven bijplussen. Dus eigenlijk ziet er allemaal goed uit en verdient iedereen binnen de organisatie een groot compliment.'

Wat doet dit met jou persoonlijk, want je bent een man van de club?

'Als ik nu kijk naar ADO, dan staan we er beter voor dan 25 jaar geleden. Dat is de verdienste van heel veel mensen. Ik vind het ronduit jammer dat de aandeelhouder zich op deze manier manifesteert. Natuurlijk zijn er ook goede kanten want uiteindelijk hebben zij geld gefinancierd om het de afgelopen jaren allemaal draaiende te houden. Wat dat betreft respecteer ik ze in hoge mate. Maar het op de Chinese wijze runnen van een voetbalclub in Nederland in de stad Den Haag, daar hebben ze geen kaas van gegeten. En het lijkt erop dat ze dat ook niet willen leren. Dat frustreert me in zo'n mate dat ik heb gezegd: ik stop ermee.'