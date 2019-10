Emmer van standbeeld in Wateringse Veld gejat: 'Kunstenaar naar de bouwmarkt voor een nieuwe'

Het levensgrote standbeeld van de grootste Western-held John Wayne in de Haagse wijk Wateringse Veld is op een opmerkelijke manier bestolen. John Wayne zat namelijk op zijn geblinddoekte paard met een emmer op zijn hoofd, maar die emmer is eraf gehaald. 'We denken aan een studentengrap of een kwajongensstreek', zegt Vincent de Boer van Kunstcentrum Stroom.

Wayne was een acteur die in heel veel Western-films heeft gespeeld als held te paard. 'Een echte Hollywoodster, de grootste cowboy die je je kan voorstellen', aldus De Boer. Daarnaast is de cowboy het hoofdpersonage uit het boek 'Het wonder van Wateringse Veld', geschreven door kunstenaar Q.s. Serafijn. Vandaar dat het standbeeld sinds 2010 in de wijk staat.

'In het verhaal van het boek komt hij naar Wateringse Veld, omdat dit een redelijk nieuwe wijk is die helemaal geen geschiedenis heeft', legt De Boer uit. Aangezien de wijk geen geschiedenis heeft, moet de verbeelding aan het werk om tot een geschiedenis te komen. 'Vandaar de emmer op het hoofd van Wayne. Als je niet ziet wat wij allemaal zien, gaat je verbeelding aan het werk.'

Studentengrap?

Dan het hoofd onder de emmer. 'Dat is keurig afgewerkt', aldus de kunstkenner. 'Echt een portret, dus het hoofd ziet er net zo uit als het gezicht van cowboy John Wayne.' Toch moet de emmer weer teruggeplaatst worden. 'Het idee erachter was dus dat hij niet belemmerd werd door de realiteit.' De daders hebben zich echter niet gemeld. 'Dus het was waarschijnlijk geen actiegroep die tegen cowboys is', grapt De Boer.

Wie steelt er dan wel een emmer van het hoofd van een standbeeld? 'Een goede vraag', vindt ook De Boer. 'Ik denk aan jongelui of een studentengrap. Het standbeeld van Willem van Oranje bij Paleis Noordeinde krijgt ook ieder jaar een stropdas om gehangen door studenten. Ik denk dat ze er gewoon opgeklommen zijn en gingen kijken of de emmer er ook af kan.' En dat bleek dus te kunnen, ook al zat de emmer vast gelast. 'Het beeld is van aluminium en blijkbaar kan de emmer eraf als je hard trekt. Of ze hebben gereedschap gebruikt.'

Kunstenaar naar bouwmarkt

Dat er weer een emmer op het hoofd van de Hollywoodster moet komen, mag volgens De Boer duidelijk zijn. 'Anders heeft het beeld niet meer de betekenis die het had.' Zodoende gaat de kunstenaar op zoek naar een passende emmer. 'De kunstenaar gaat een dezer dagen in de bouwmarkt op zoek en vervolgens wordt een passende emmer in aluminium gegoten en terug op het hoofd geplaatst.' De gemeentedienst heeft contact met de kunstenaar om hem hierbij te helpen. De wijkagent is op de hoogte van het voorval, maar er is geen aangifte gedaan.

