Ruim kwart van nieuwe woningen in Den Haag is omgebouwd kantoor- of schoolpand

Van de ruim drieduizend woningen die vorig jaar in Den Haag werden opgeleverd, waren 835 woningen al bestaande gebouwen die werden omgebouwd tot huis. De stad is daarmee één van de grootste ombouwers van het land, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland er kreeg vorig jaar 13.000 nieuwe woningen bij door onder meer kantoren, fabriekspanden en scholen om te bouwen. Dat is 16,3 procent van de in totaal 80.000 woningen die vorig jaar werden opgeleverd in ons land.

In Den Haag werd bij 26,8 procent van de woningen een oud pand gebruikt. Sinds 2012 zijn er op die manier ongeveer 4000 woningen getransformeerd in de stad. Alleen in Eindhoven en Amsterdam ligt dit aantal hoger.

Klein maar fijn

Ook elders in Zuid-Holland ging het goed met de ombouw. Zo kreeg Leiden er vorig jaar zeker 230 woningen bij uit voormalige kantoorpanden. Sinds 2012 zijn dit er 1125 in totaal. Relatief gezien staat Zoetermeer bovenaan met maar liefst 43,8 procent. Daar werden in totaal 120 woningen gerealiseerd uit oude gebouwen.

Het grootste deel van alle omgebouwde woningen in de regio is klein. In de meeste gevallen gaat het om woningen met een oppervlakte van tussen de 15 en 50 vierkante meter. Zeker 60 procent van de transformatiewoningen wordt bewoond door hoofdzakelijk alleenstaande jonge huurders. Nog geen 5 procent van de bewoners zijn getrouwd met kinderen.

