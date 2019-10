Wat is Sonologie, de opleiding waarvoor studenten uit de hele wereld naar Den Haag komen?

Bij de opleiding Sonologie staat het zelf creëren en componeren van nieuwe geluiden centraal. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van (computer)technologie en elektronica. Dat is volgens docent Kees Tazelaar dus niet hetzelfde als de hedendaagse elektronische dansmuziek: 'Het wordt wel met elektronica gemaakt, maar het is nog steeds dezelfde muziek van daarvoor. Het zijn dezelfde ritmes, dezelfde melodieën, dezelfde akkoorden. Wij proberen eigenlijk die traditionele muzikale bagage buiten beschouwing te laten en klank centraal te stellen. En dan te kijken: wat voor muziek zou je daar misschien mee kunnen maken?’

Miro Bollen en Hilde Wollenstein zijn twee Nederlandse studenten die allebei zijn overgestapt van traditionele naar experimentele muziek. Miro speelde eerst piano, Hilde klarinet. Beiden werken nu met elektronische geluiden in combinatie met video. Miro: 'Ik werd helemaal gek van klassieke piano spelen. Ik vond het jammer om de hele tijd dingen te spelen die tweehonderd jaar gemaakt waren. Ik vind het leuker om te creëren.'

Eigen geluid

Dat geldt ook voor Hilde: 'Als je een stuk schrijft voor viool dan heb je het geluid al, namelijk het geluid van een viool. Maar met elektronische muziek kan je helemaal vanaf nul beginnen. Kan je ook echt je eigen geluid componeren.'

Terwijl Hilde hierover vertelt is het boerenprotest even verderop op het Malieveld ook goed te horen bij het Koninklijk Conservatorium. Lachend vertelt ze dat een echte sonoloog het getoeter van de tractoren meteen zou opnemen: 'Fieldrecording. Dat je het geluid van buitenaf als muziek ziet.'

Conventies en dogma's

Sonologie houdt zich verre van conventies en dogma’s. En dat is volgens Tazelaar maar goed ook: ‘Waar zouden wij zijn als er geen voorgangers waren in de muziek, die het hadden aangedurfd om te experimenteren? Dan zaten wij waarschijnlijk nog steeds Gregoriaans te zingen.’ Toch zullen veel mensen deze nieuwe muziek juist als ongemakkelijk ervaren en liever muziek van bijvoorbeeld Mozart, Abba of André Hazes opzetten. Tazelaar: ‘Nou ja, dat roept een andere vraag op: is muziek gemaakt om gemakkelijk in het gehoor te liggen?’

De vraag stellen is ‘m ook beantwoorden: ‘Wat mij betreft niet. Muziek is ook bedoeld om een luisteraar uit te dagen. En dat is een hele andere situatie dan wanneer je lui op de bank gaat liggen en muziek gaat genieten. Maar dat is voor een heel groot gedeelte ook muziek consumeren. En Ik vind dat een luisteraar ook een bepaalde taak heeft: hij moet ook willen.’

De opleiding Sonologie organiseert regelmatig concerten in het Koninklijk Conservatorium. Het eerst volgende optreden waar de studenten hun werk laten zien en horen is CASS op 12 november.