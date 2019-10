Duindorp vraagt vergunning vreugdevuur aan

Het was tijdens alle rumoer over de vreugdevuren van de afgelopen tijd vrij stil vanuit de organisatie van de Duindorpse editie, maar nu is er bericht: ook Duindorp gaat zijn best doen om weer een vreugdevuur te organiseren.

'Na maandenlang onderzoeken en besprekingen laten wij weer eens wat van ons horen', schrijft de organisatie van Duindorp Vreugdevuur op Facebook. De organisatie zegt zich tijdens alle onderzoeken bewust afzijdig te hebben gehouden. Nu het onderzoek klaar is, heeft Duindorp naar eigen zeggen 'diverse vergunningen aan moeten vragen om dit feest door te laten gaan.' Ook houdt de organisatie rekening met eisen die de gemeente stelt aan de vuren, zoals een maximale hoogte van tien meter.

De organisatoren spreken van 'een harde klap, want na een jarenlange organisatie waarbij helemaal niets fout is gegaan, moeten wij nu de kans aangrijpen om in een vrij korte periode te gaan schakelen naar het aanvragen van vergunningen.' Toch wil Duindorp ervoor gaan. 'Dit feest mag voor ons en vooral ook voor de jeugd die ieder jaar weer naar dit evenement uitkijkt, niet verloren gaan.'

Sponsoren

De organisatie van het vuur in Scheveningen had al eerder een vergunning aangevraagd. Of de vergunningen voor zowel Scheveningen als voor Duindorp worden toegewezen, wordt pas in december bekend.

In het Facebookbericht doet de organisatie ook een oproep aan sponsoren en donateurs om een bijdrage te leveren aan de organisatie, ook al is pas in december bekend of het feest door kan gaan.

LEES OOK: Haagse raad heeft twijfels over veiligheid vreugdevuren