‘Mensen snappen er geen sikkepit van.’ Hoe Den Haag strijdt tegen onbegrijpelijke taal

'Anbr grond en graven cunet langs rijbaan.' Deze tekst staat in een brief die de gemeente Zuidplas aan zijn inwoners stuurde. Wat het betekent? Goede vraag. Om onbegrijpelijke taal in post van de overheid tegen te gaan, gaat de overheid actie ondernemen. Den Haag doet dat al enkele jaren.

Om teksten van de overheid begrijpelijker te maken voor de burger gaat het kabinet zo'n honderd extra taalexperts inzetten. Die moeten volgend jaar minstens duizend teksten leesbaarder gemaakt hebben. In Den Haag wordt al langer gewerkt aan het zo duidelijk mogelijk communiceren. Het 'team heldere taal Den Haag?' ziet daarop toe. De projectleider daarvan is Lodewijk van Noort.

Van Noort vindt het 'supergoed nieuws' dat er aandacht is voor begrijpelijke taal bij de overheid. 'Als overheid moet je begrijpelijk zijn, maar dat gebeurt niet altijd. Het is fantastisch dat het kabinet laat zien dit belangrijk te vinden en er extra op in te zetten, want het is helaas nodig.'

Vergeten voor wie de tekst bedoeld is

Wat er precies misgaat, is volgens Van Noort dat overheden een hele hoop willen zeggen, maar dat wordt vergeten waarom de tekst eigenlijk wordt geschreven. 'Het heeft er vaak mee te maken dat een heleboel mensen naar zo'n brief kijken, maar dat degene voor wie de tekst bedoeld is er uiteindelijk geen sikkepit meer van snapt.' Uiteindelijk heeft dat tot gevolg dat de boodschap, wat die ook is, niet overkomt. Met de nodige verwarring tot gevolg.

In Den Haag is het team van Van Noort al enkele jaren bezig met de communicatie begrijpelijker maken. 'Ik geef meteen toe: ook bij de gemeente Den Haag kan het echt nog wel beter, maar we zijn goed bezig.' Dat gebeurt op twee manieren. Als eerste worden medewerkers getraind in het gebruik van duidelijke taal.

De straat op

Daarnaast wordt aan degenen die de teksten moeten lezen gevraagd of deze wel begrijpelijk zijn. 'Bij de gemeente Den Haag gaan we letterlijk de straat op met teksten. Ook zetten we ze op de website en vragen we mensen of ze begrijpelijk zijn. Zo nee, dan vragen we wat er niet begrijpelijk is en op basis daarvan passen we het aan.'

Het gevolg? 'Er komen veel minder telefoontjes binnen van mensen met vragen en je merkt dat mensen op tijd hun gemeentebelasting betalen. je hoeft mensen geen aanmaningen te sturen en je kan een hele hoop erger voorkomen want mensen begrijpen meteen wat je bedoelt.

En voor de liefhebber: een cunet is een geul.