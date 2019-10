Vader doodgereden Rhodé (14): 'Je snapt toch niet dat die bussen daar nog rijden'

Wijnand Zondag verloor op 16 april 2018 zijn dochter Rhodé. Het meisje fietste van school terug naar huis en kwam in Gouda bij de Thorbecklaan onder een bus terecht. De buschauffeuse Marian den O. (59) staat donderdag voor de rechter. Zondag: 'De dood van Rhodé heeft een gat in ons gezin geslagen.'

Het is even na 13.00 uur als Rhodé - of Roos zoals ze binnen haar gezin wordt genoemd - met een vriendinnetje van school terug naar haar huis fietst. Rhodé fietst aan de buitenkant op de fietsstrook van de Thorbeckelaan als Marian den O. haar inhaalt met een lijnbus. De zijspiegel raakt het stuur van de fiets van de tiener. Het meisje valt, komt onder het achterwiel van de bus terecht en overlijdt.

'We waren laatst op vakantie in Frankrijk, maar niemand was echt blij', zegt vader Zondag verdrietig. Hij klaart wat op als hij vertelt over zijn dochter. Ze was het middelste meisje in een gezin met vijf kinderen. 'Iedereen was dol op haar.'



Het is donderdag niet de eerste keer dat de buschauffeuse zich voor de rechter moet verantwoorden. Begin dit jaar werd ze al veroordeeld tot een boete van 500 euro. Volgens de rechter had ze op de plek van het ongeluk niet mogen inhalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had echter 240 werkstraf geëist en een rijontzegging van negen maanden. Daarom ging het OM in hoger beroep en zal een andere rechter opnieuw naar de zaak kijken.

Zes maanden lang wilde Zondag niet naar de plek waar het was gebeurd. Uiteindelijk deed hij dat toch en hij sprak met de conciërge van een naastgelegen school. Die man had zijn dochter nog eerste hulp verleend. 'En dat gaf rust', legt Zondag uit. 'Maar toen ik de weg zag, snapte ik niet waarom de buschauffeur Roos daar op dat punt heeft ingehaald.'

Fietspad en weg te smal

Tijdens de eerdere zitting in januari bleek ook dat de weg en het fietspad smaller zijn dan de richtlijnen van de overheid voorschrijven. In de afgelopen maanden hebben buurtbewoners en politici dan ook hun zorgen geuit over de situatie. In een reactie zegt de gemeente Gouda bezig te zijn met een herinrichting van de gehele weg. Zo wil ze voor 2020 de 'snelheidsremmers', zoals drempels, aanpassen.

Zondag reageert laconiek op de plannen. 'Je snapt toch niet dat Gouda dit laat voortbestaan. Dat die bussen daar nu gewoon blijven rijden.' Tijdens de eerdere zitting zei Marian den O. dat ze daar toch al honderden keren fietsers had ingehaald. Het zou daar smal zijn maar niet lastiger dan op veel andere plekken waar ze reed. Huilend had ze gezegd: 'Het was een noodlottig ongeval. Het had nooit plaats mogen vinden.'

'Naar zitting komen is mijn vaderplicht'

In aanloop naar de zitting van donderdag geeft de advocaat van Den O. aan dat deze zaak enkel verliezers kent. De rechtszaak valt ook Zondag zwaar, maar hij is erbij. 'Dit doe ik voor haar, voor Roosje, dat is mijn vaderplicht.'

