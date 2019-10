Extra geluidsoverlast vliegtuigen ten zuiden van Schiphol door werkzaamheden

Schiphol gebruikt bij voorkeur de Kaagbaan en de Polderbaan, omdat de aanvliegroutes over minder dicht bewoond gebied liggen dan de andere banen. Door werkzaamheden kan de luchthaven tussen 27 oktober en 15 december nauwelijks gebruik maken van de Kaagbaan en moet het uitwijken naar andere start- en landingsbanen. Bij eerdere werkzaamheden aan de Kaagbaan kwamen er bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) meer meldingen van geluidsoverlast binnen uit de regio Gouda.

De luchthaven heeft al bekendgemaakt dat het vooral meer gebruik zal maken van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan voor het vliegverkeer van en naar het zuiden. Dit betekent extra overlast voor mensen die in de aanvliegroutes van deze twee banen wonen.

Zwanenburgbaan

Bij gebruik van de Zwanenburgbaan komt het vliegverkeer uit het zuiden vrijwel altijd aanvliegen over de Noordzee. Bij Leiden wordt dan de vlucht richting Schiphol ingezet, om bij Boskoop een bocht richting Zwammerdam te maken en vervolgens de landing in te zetten.

Vliegtuigen die vanaf Schiphol opstijgen via deze baan vertrekken altijd over Aalsmeer. De verdere vliegroute hangt af van de bestemming. In zuidwestelijke richting loopt de vliegroute via Nieuw-Vennep, Lisse en Katwijk naar de Noordzee. De overige zuidelijke routes lopen via Nieuwkoop. In zuidoostelijke richting wordt hier afgebogen richting Woerden, terwijl vliegtuigen met een zuidelijke bestemming bij Nieuwkoop rechtdoor vliegen richting Bodegraven-Reeuwijk en Gouda.

De aanvliegroutes van de Zwanenburgbaan. | Afbeelding: Schiphol

Aalsmeerbaan

Vliegtuigen die landen op de Aalsmeerbaan komen altijd vanuit oostelijke of westelijke richting aanvliegen, om bij Bodegraven-Reeuwijk een bocht te maken richting Schiphol en over Nieuwkoop de landing in te zetten. De vliegtuigen die hierbij gebruikmaken van de westelijke aanvliegroute vliegen over Katwijk, Leiden en Alphen aan den Rijn richting Bodegraven.

Opstijgende vliegtuigen vertrekken over Uithoorn om in zuidelijke richting rechtdoor te vliegen over Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk. In westelijke richting buigen de vliegtuigen bij Nieuwkoop af richting Kaag en Braassem, Lisse, Teylingen en Katwijk.

De aanvliegroutes van de Aalsmeerbaan. | Afbeelding: Schiphol

Melding geluidsoverlast

Uit rapportages van BAS blijkt dat het aantal klachten over geluidsoverlast de laatste jaren toeneemt, waarbij de klachten steeds vaker komen van bewoners uit gemeenten die verder van Schiphol liggen. Bewoners met vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen contact opnemen met het BAS. Hier kunnen ze ook een melding doen over eventueel geluidsoverlast.

LEES OOK: Milieufederatie: 'Geluidshinder Schiphol erger dan gezegd'