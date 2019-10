Kraamverzorgster na 48 jaar uit de luiers: 'Het was een mooie tijd!'

De ogen van Lida worden een beetje vochtig, als ze door haar albums vol geboortekaartjes bladert. Tijdens haar lange loopbaan heeft ze de geboorte van elk nieuw mensje vastgelegd. Met een stukje tekst, een foto of een kaartje. 'Ik heb mij altijd zo welkom gevoeld bij al die gezinnen waar ik kwam', straalt ze.

Na een opleiding bij het Wit-Gele Kruis in Wassenaar begin jaren zeventig, staat Lida onafgebroken naast het kraambed. Eerst als kraamverzorgster, later als kraamverzorgende. En net als de naam, verandert in 48 jaar ook het werk.

Van huishoudster naar zorgverlener

'In het begin kwamen de mannen om kwart over vijf thuis van het werk en moest het eten op tafel staan. Tegenwoordig doe je hoogstens een maaltijd in de magnetron.' Van plaatsvervangende huisvrouw wordt de kraamverzorgende de afgelopen decennia meer en meer hulp voor moeder en het pasgeboren kind.

'Nee, de tijd dat ik ook nog het hele huishouden deed is wel voorbij, en de ramen soppen doe ik al helemaal niet meer', lacht Lida. Opgegroeid in de beschermde omgeving van Oud Ade, wordt ze ondergedompeld in verschillende andere culturen die Nederland rijk is. 'Het werk gaat heel diep in je vezels zitten. Je komt als kraamverzorgende achter verschillende voordeuren en krijgt heel wat mee in die jaren. Heel uniek en toch elke keer spannend omdat je nooit weet in wat voor gezin je terechtkomt.'

Moderne tijd, moderne manieren

Want je maakt wat mee als kraamhulp: 'Heel veel blijdschap, maar toch ook verdriet als iets niet goed gaat met een baby. Nu weten we of het een jongetje of een meisje wordt, of het gezond is of niet, maar vroeger was het vaak een complete verrassing als het bijvoorbeeld een tweeling bleek te zijn.'

De echo wordt pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw gemeengoed en waar nu één op de tien bevallingen thuis is, was dat in de beginjaren van Lida nog anders. 'De meeste bevallingen waren gewoon thuis, en werden gedaan door de huisarts. Pas als het mis dreigde te gaan, gingen we naar het ziekenhuis.'

Bijzondere gewoontes

Overal waar Lida komt, wordt ze met respect behandeld. En dat respect geeft ze ook terug. 'Iedereen is voor mij gelijk, en ik ga met iedere gewoonte of gebruik makkelijk mee.' Zoals die keer dat ze bij een vluchtelingengezin hielp.

'De hele familie sliep in de huiskamer op matrassen, met de baby ertussen. Je zou kunnen zeggen 'dat is toch niet veilig', maar ik ga zo'n situatie met een open blik in. En daar krijg je dan veel voor terug.'

'Ga me niet vervelen'

En wat gaat Lida nu doen? 'Ik heb nog geen idee, maar ik denk dat er genoeg mooie dingen op mijn pad komen. Natuurlijk ga ik de kleine fragiele baby'tjes missen, maar gelukkig heb ik nog genoeg neefjes en nichtjes. Ik ga me zeker niet vervelen.'