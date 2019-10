Willy vindt mesje van 50.000 jaar oud op strand Ter Heijde

Bijna dagelijks is Willy op het strand te vinden, op zoek naar fossielen en werktuigen uit de oudheid. In een logboek houdt ze minutieus bij wat ze hier allemaal vindt. Inmiddels heeft ze al meer dan vijfhonderd voorwerpen gevonden. Haar vijftiende vondst doet ze op het opgespoten strand van de Zandmotor bij Ter Heijde. Het blijkt al snel een bijzondere vondst te zijn. 'De archeoloog naar wie ik de foto's stuurde begon meteen te zweten', vertelt Willy tegen mediapartner WOS.

Het mesje bestaat uit een stuk vuursteen en is drie duimdiktes groot. Het handvat is verpakt in berkenteer. Onderzoekers denken dat de neanderthalers het mesje vooral hebben gebruikt voor huishoudelijke taken, zoals het snijden van plantenresten of het schrapen van huid. Volgens archeoloog Marcel Niekus zijn er in Europa maar drie van dit soort vindplaatsen. 'Wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat het stuk zolang bewaard is gebleven onder de Noordzee.'

Mammoeten, neushoorns en neanderthalers

Het mesje is minimaal tot januari te zien in de centrale hal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Niekus vertelt dat hij veel enthousiaste reacties op de vondst heeft gekregen. 'Het is ontzettend zeldzaam', vertelt de archeoloog. 'In die tijd was de Noordzee droog land en liepen er mammoeten, neushoorns en neanderthalers rond. Via de sociale media en de mail komen er alleen maar goede berichten binnen. Men is erg geïnteresseerd in deze vondst.'

