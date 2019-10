OM eist opnieuw werkstraf tegen buschauffeuse die Rhodé (14) doodreed

Het OM maakte de eis bekend in het hoger beroep dat donderdag diende bij het gerechtshof in Den Haag. De advocaat-generaal was het niet eens met de boete van 500 euro die de rechter de buschauffeuse in eerste instantie oplegde. Het OM had in januari ook al een werkstraf van 240 uur geëist. De voorwaardelijke rijontzegging die het OM eerder eiste was lager: negen maanden.

Rhodé reed op maandag 16 april 2018 na school met een vriendin naar huis. De 14-jarige leerlinge van het Driestar College reed van het tweetal aan de buitenkant op het fietspad op de Thorbeckelaan. Den O. wilde met haar lijnbus de twee meisjes inhalen, maar raakte hierbij met haar buitenspiegel het stuur van Rhodé, waardoor deze ten val kwam. Ze belandde onder het achterwiel van de bus en overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Rhodé Zondag in Nieuw Zeeland, drie weken voor het fatale ongeluk. | Foto: Familie Zondag

'Gaat om de boodschap'

Het OM blijft van mening dat de chauffeuse schuld heeft aan het ongeval. 'Het gaat om de boodschap naar de samenleving om extra op te letten als het om kinderen gaat. Het vraagt om extra oplettendheid', aldus de advocaat-generaal.

De advocaat van de 59-jarige buschauffeuse vindt dat Den O. vrijgesproken moet worden. 'De verdachte lijkt een verkeerde inschatting te hebben gemaakt, maar ze lette wel goed op. Alles wat er mis kon gaan, ging mis. Het is voor de verdachte een traumatische ervaring. Ze wil graag mensen blijven vervoeren van A naar B.'

'Zeg gewoon: dit had ik nooit mogen doen'

De nabestaanden van Rhodé hamerden er tijdens de rechtszaak dat het voor hen niet zozeer gaat om de schuldvraag, maar vooral om het toegeven van een fout. 'Ik begrijp niet dat de chauffeur niet zegt dat ze een fout heeft gemaakt. Nu ook vandaag niet. Roos is nu bij God (de vader is dominee, red.) dat geeft troost. Het is geen persoonlijke wrok naar mevrouw toe. Maar zeg gewoon: dit had ik nooit nooit mogen doen.’

De buschauffeuse had geen behoefte om hierop te reageren. Ook na aandringen van de rechter bleef ze hierbij. 'Nee, ik blijf erbij dat ik geen inschattingsfout heb gemaakt', reageerde Den O. zichtbaar aangedaan. Als laatste wilde nog benadrukken dat 'dit nooit had mogen gebeuren'.

Werkgever Arriva wil op dit moment nog niet reageren op de eis. Het gerechtshof doet op 7 november uitspraak.

