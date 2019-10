Zes vragen over het Malieveld: hoeveel demonstraties kan het nog hebben?

Wie bepaalt de locatie van de demonstratie?

Volgens de gemeente Den Haag heeft iedereen het recht om te demonstreren, als dat via de juiste kanalen wordt aangevraagd. Zo moeten demonstraties minimaal vier dagen van tevoren worden aangemeld bij de gemeente. Daarna krijgen de organisatoren te horen waar ze mogen staan. Sommige demonstranten willen bijvoorbeeld voor een ambassade staan, anderen op het Malieveld. In dat laatste geval wordt er een gebruikersovereenkomst gesloten tussen de demonstranten en Staatsbosbeheer.

De gemeente Den Haag was niet beschikbaar om toelichting te geven over de exacte situatie rondom het aankomende bouwvakkersprotest. Aan Omroep West liet een woordvoerder alleen weten dat de organisatie van het protest inmiddels wordt afgehandeld met Staatsbosbeheer. De vraag is echter of de bouwvakkers straks terechtkunnen op het Malieveld.

Hoe verloopt het herstel van het Malieveld?

De foto's liegen er niet om. Door twee grote boerenprotesten met honderden zware trekkers en duizenden boze boeren kreeg de grasmat van het Malieveld het zwaar te verduren. 'Vooral aan de zijkanten is er veel schade door diepe bandensporen', zegt Marcel van Dun van Staatsbosheer. De eigenaar van het Malieveld is druk bezig met het herstel van de grasmat. De diepere kuilen zijn gevuld en er wordt snelgroeiend graszaad gezaaid.

Een Malieveld vol tractorsporen. | Foto: Curt Fortin / Omroep West

Is het Malieveld nu weer te gebruiken?

Volgens Van Dun zal het Malieveld in de tussentijd gewoon beschikbaar blijven voor demonstraties en evenementen. 'Het is een intensief gebruikt terrein waar iedereen z'n stem moet kunnen laten horen.' Over de kosten van het proces laat Van Dun nog niks los. Hij laat weten dat er op het Malieveld veel mogelijk is, maar alleen als daar van tevoren duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Kan iedereen het Malieveld zomaar gebruiken om te demonstreren?

Wie op het Malieveld wil demonstreren moet afspraken maken met Staatsbosbeheer. Dat laat ook weten dat er betaald moet worden voor een protest op het Malieveld, onder andere voor het gebruik van het veld en om toezichthouders in te zetten van Staatsbosbeheer.

'We hadden tijdens de eerste demonstratie een gebruikersovereenkomst met de organisatie van het eerste boerenprotest, Agractie. Dat ging allemaal prima.' Bij de tweede demonstratie werd het Malieveld onverwachts toch gebruikt. Daar waren toen geen afspraken over gemaakt. Er is dus ook niet betaald voor het gebruik van het veld. De organisaties achter de boerenprotesten, Agractie en Farmer Defense Force, hebben al aangegeven graag mee te willen helpen met het herstellen van de schade. 'Ze zijn erg meewerkend', aldus van Dun. Het herstel van het Malieveld zal nog zeker tot het voorjaar duren.

Welke andere demonstraties komen eraan?

Na de klimaatspijbelaars en de boeren komen er nu bouwvakkers naar Den Haag om te demonstreren. Ook willen graag gebruik maken van het Malieveld. Volgens de gemeente hebben zij hun aanvraag al geregeld en is de rest nu in handen van Staatsbosbeheer. De twee partijen maken afspraken over wat er wel en niet mag op het veld. De gemeente heeft in ieder geval alvast duidelijk gemaakt dat er demonstraties met voertuigen zwaarder dan 11 ton een risico kunnen vormen voor de onderliggende parkeergarage.

Wat dit betekent voor de bouwvakkers is nog niet bekend. Staatsbosbeheer moet daarover met de gemeente in gesprek. Vervolgens moeten er afspraken worden gemaakt met de protesterende bouwvakkers. Zij willen op 30 oktober naar het Malieveld komen. Aan Omroep West laten ze weten dat hun protest 'nog groter moet worden dan dat van de boeren'.

Kan de garage onder het Malieveld alles nog aan?

Na het boerenprotest van 1 oktober liet de gemeente Den Haag een onderzoek uitvoeren naar de maximale belasting van de parkeergarage onder het Malieveld. Er was angst dat het dak het gewicht van de honderden trekkers niet aan zou kunnen. Het rapport toont aan dat er tijdens het tweede protest nooit dreigend instortingsgevaar is geweest.

Dat het onderzoek van de gemeente klopt, bevestigt Sander Pasterkamp, docent constructief ontwerp aan de TU Delft. Volgens Pasterkamp is de constructie sterk genoeg om de trekkers aan te kunnen. 'Het bureau heeft conservatief gerekend met het gewicht van de trekkers. Dat ging ervan uit dat de gemiddelde trekker 10 ton weegt. Ook dan is er geen probleem als de trekkers ongeveer een meter uit elkaar staan', aldus Pasterkamp.

Volgens Carlo Barten, directeur van garage-eigenaar APCOA Parking, is zijn bedrijf nooit bang geweest. 'Die constructie is heel sterk. Tijdens de kermis rijden er nog veel zwaardere vrachtwagens over het Malieveld.' Hij snapt dan ook niet dat de gemeente zich zorgen heeft gemaakt. 'Ik wist niet eens dat de gemeente met een onderzoek bezig was.'

