Verhuisbericht: Otter verkast naar Reeuwijkse Plassen

Uit DNA-onderzoek blijkt dat het dier in de Nieuwkoopse Plassen is geboren. Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is er trots op dat 'zijn' otter is verkast naar een ander gebied. 'We weten dat otters na een jaar op zoek moeten naar een eigen territorium en dat Reeuwijk daar geschikt voor is. We vermoedden al dat de eerder gespotte otters in Reeuwijk uit Nieuwkoop afkomstig waren, dit vermoeden is nu bevestigd.'

Otter met drie jongen in 2016 | Beeld: Bart Noort / YouTube

Otterteller Wijnand Dijkstra vond afgelopen winter otterpoep in de Reeuwijkse Plassen en liet dat onderzoeken door Wageningen University & Research. De poep bleek van een mannetjes- en vrouwtjesotter zijn. 'En uit het onderzoek bleek dus dat van dat vrouwtje al eerder uitwerpselen zijn gevonden, maar dan in de Nieuwkoopse Plassen. Ze is dus zelfstandig naar de Reeuwijkse Plassen gegaan. Waarschijnlijk heeft ze ook succesvol de faunapassage onder de A12 gepasseerd.'

'Beschuit met muisjes'

Volgens boswachter Peije 't Lam van de Reeuwijkse Plassen is het nu wachten op babyotters. 'De enige manier om te weten of ze zich in het gebied voortplanten, is om jongen op camera vast te leggen. De dag dat er jonge otters op beeld verschijnen, zal ik beschuit met muisjes trakteren op kantoor. Het is echt een grote eer als er na tientallen jaren weer jonge otters door ons gebied rennen en zwemmen.’

De otterverspreiding is volgens Natuurmonumenten onder andere te danken aan de aanleg van ottertunnels. 'Het zorgt ervoor dat het aantal otters in het Groene Hart zich langzaam maar zeker uitbreidt.'

