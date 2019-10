Man ontkent drugshandel: 'Mijn ex dealde xtc, speed en hennep'

Die getuigen zouden moeten verklaren dat niet K., maar zijn ex, dealde in xtc, speed en hennep. De rechtbank wees het verzoek van de advocaat af, omdat het belasten van de ex niet automatisch betekent dat de verdachte het niet heeft gedaan. De advocaat vroeg ook om een nadere bestudering van de autosleutels van de verdachte. Volgens justitie is er in K.'s auto een pistool gevonden, maar volgens de verdediging moet dat in een andere auto zijn geweest en moeten slijtageplekken op de sleutel dat kunnen aantonen. Dit verzoek werd door de rechtbank wel toegewezen.

De verdediging maakt zich ook zorgen over het uitblijven van DNA-rapportages van het NFI over de gevonden wapens. Het Openbaar Ministerie moet daarom van de rechtbank het NFI manen om op te schieten met dat onderzoek.

Koudenhoorn

De Leiderdorper wordt ook in verband gebracht met een groep mannen die in de zomer en het najaar van 2018 het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond terroriseerde. Het OM heeft alleen niet genoeg bewijs om hem ook daarvoor te vervolgen.

In november 2018 werd de brug naar Koudenhoorn beschadigd door vuurwerk | Foto: Omroep West

Omdat het aantal verdenkingen ook zonder Koudenhoorn al indrukwekkend is lijkt de inhoudelijke behandeling een lange dag te worden. De officier van justitie verwacht mogelijk anderhalf uur nodig te hebben voor haar requisitoir, de advocaat van K. verwacht maximaal twee uur bezig te zijn met haar verweer. De verdachte blijft tot de inhoudelijke behandeling in de cel.

LEES OOK: Tien jaar cel geëist tegen Hagenaar voor drugssmokkel in vis