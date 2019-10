Citaatje van voormalig wethouder De Mos kostte gemeente 25.000 euro

De partijen wilden opheldering omdat in dat bidbook van Rotterdam een vetgedrukt citaat staat waarin voormalig wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) zich enthousiast uitlaat over de mogelijke komst van het songfestival naar de havenstad.

'Den Haag steunt de Rotterdamse kandidaatstelling. Ik heb gebeld met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi en we kijken samen hoe Den Haag kan helpen met het organiseren van het Songfestival en hoe we daar samen in kunnen investeren. Den Haag heeft een directe metroverbinding met Ahoy, dus het is logisch dat we samen met Rotterdam ook onze hotels, attracties, musea en activiteiten bij de bezoekers onder de aandacht zullen brengen', aldus De Mos in het bidbook.

Tegen financiële steun

De partijen vroegen daarop om opheldering over de inhoud van dat telefoongesprek. Zij vinden dat de gemeenteraad op de hoogte had moeten worden gebracht van een eventuele Haagse bijdrage. 'Waarom heeft de wethouder niet de raad en de inwoners van onze stad hier direct van op de hoogte gesteld door middel van een raadsmededeling?', vroegen de partijen.

Ook wezen ze erop dat diverse fracties van zowel van coalitie-als oppositiepartijen begin juni duidelijk maakten tegen financiële steun aan een eventueel festival in Rotterdam te zijn.

Profiteren

Uit de antwoorden van Bruines blijkt dat Den Haag 25.000 euro moest betalen voor in feite niet meer dan alleen dat vetgedrukte stukje tekst, met daarnaast een foto van Scheveningen. Want volgens de wethouder was dat het enige wat er tegenover stond.

Bruines in haar antwoorden: 'Tijdens het telefoongesprek is toegezegd dat Den Haag beziet welke mogelijkheden er zijn om de stad te laten profiteren van het Songfestival, bijvoorbeeld via haar hotelaanbod, mogelijke side-events en promotie van de stad. Er is geen financiële bijdrage toegezegd in de kosten van het organiseren van het festival. Wel is een vergoeding gegeven voor het expliciet opnemen van het Haagse belang, aanbod van hotels en side-events in het bidbook.'

'Geldverkwisting'

De SP is in de gemeenteraad is verrast door de antwoorden op de vragen. Fractievoorzitter Lesley Arp kan niet anders dan constateren dat dus alleen dat vetgedrukte stukje tekst in het bidbook Den Haag dus 25.000 euro heeft gekost. 'Dat is echt geldverkwisting’, zegt zij. 'Want welke burger leest nou zo’n bidbook? Er komt helemaal niemand extra naar de stad door zo’n citaat.'

