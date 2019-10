In de rij voor Repair Café in Haastrecht: 'Het lastigst zijn koffiezetapparaten en stofzuigers'

Haastrecht was in de Krimpenerwaard het eerste dorp waar vier jaar geleden een Repair Café begon. En dat blijkt een groot succes. Vaste klant Gijsbert Rietveld bezoekt het Repair Café elke maand. 'Ik neem voor ouderen - ik ben zelf 84 jaar - kapotte spullen mee. Bijvoorbeeld een oude wekker van mijn zwager, een rollator, een oude klok en een melkschuimer voor een oude dame. Die hebben ze allemaal weer aan de praat gekregen', lacht Rietveld. Hij geniet zichtbaar van de gezelligheid en koffie.

Het Repair Café in Haastrecht is elke eerste donderdag van de maand in Theater Concordia. Zo'n twaalf vrijwilligers - ervaren techneuten die inmiddels met pensioen zijn - zetten een paar tafels neer en pakken hun reparatiesets uit. Het loopt als een trein. 'We gaan om 13.30 uur open, maar om 13.00 uur staan de mensen al in de rij met kapotte apparaten. Het is gewoon een feest om hier te zijn. En 80 tot 90 procent kan worden gerepareerd', zegt vrijwilliger en organisator Hans Noller.

'Ontzettend leuk om hier te werken'

Ook Hans van Hooijdonk is een van de vrijwilligers. 'Ik heb jarenlang in de hardware electronica gewerkt. De laatste jaren werkte ik bij het hoogspanningsnet TenneT', zegt hij. 'Ik begon dus bij de millivolten en ben geëindigd bij de kilovolten. Elektrische apparaten repareren is iets waar ik me graag mee bezig houd. Het is gewoon ontzettend leuk om hier te werken.'

Repareren is duurzaam, maar fabrikanten maken het soms moeilijk. Veel apparaten hebben kleine chips of piepkleine elektronica, waardoor repareren vrijwel onmogelijk is. 'Het lastigst vind ik stofzuigers en koffiezetapparaten', zegt Van Hooijdonk. 'Ze zijn meestal eenvoudig te repareren, maar heel lastig om uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.'

Spaarvarkentje

De reparaties zijn gratis, maar niet voor niks. 'We verwachten wel dat mensen iets geven zodat we materialen kunnen kopen', zegt Noller terwijl hij een hogedrukreiniger die niet meer uit wil, onderzoekt. Bij de uitgang staat een rood spaarvarkentje met witte stippen.

Een echtpaar loopt blij naar buiten met een grote ventilator die het niet meer deed. 'Hij bleek het gewoon te doen, maar ze hadden de harder-zachter-schakel;aar over het hoofd gezien. dat komt ook nogal eens voor', lacht Noller.