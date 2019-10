De Mos: Veel geld voor een plekje in een bidbook? Ik ben juist apetrots!

Veel geld voor een citaatje in het bidbook voor het Eurovisie Songfestival? 'Helemaal niet', zegt voormalig wethouder Richard de Mos. 'Die 25.000 euro is een koopje voor een bidbook van een triple A-evenement. Ik ben er ook apetrots op dat dat evenement in Rotterdam wordt gehouden.'

De Mos reageert daarmee op het nieuws dat de gemeente Den Haag 25.000 euro betaalde voor een plek in het bidbook waarmee Rotterdam het songfestival naar de Maasstad wist te halen. Den Haag betaalde dat bedrag voor, in de praktijk, een vetgedrukt citaat van de wethouder in het document.

SP-fractievoorzitter Lesley Arp was verbaasd over die kosten. 'Ik kan niet anders dan constateren dat dus alleen dat vetgedrukte stukje tekst in het bidbook Den Haag dus 25.000 euro heeft gekost. Dat is echt geldverkwisting', zei zij. 'Want welke burger leest nou zo'n bidbook? Er komt helemaal niemand extra naar de stad door zo'n citaat.'

Koopje

Maar voormalig wethouder De Mos - die binnenkort weer terugkeert in de Haagse gemeenteraad - ziet dat totaal anders. Hij zegt tegen Omroep West dat hij dat 'een koopje' vindt. 'In dat bidbook maken wij keihard reclame voor onze mooie stad.'

De Mos roept ook in herinnering dat Den Haag aanvankelijk zelf het plan had om te proberen het songfestival hierheen te halen. Toen dat onmogelijk bleek, onder meer omdat er geen geschikte plek was, ging de race tussen Maastricht en Rotterdam. 'Er was mij alles aan gelegen om het hier in onze regio te krijgen', aldus De Mos. 'Veel liever hier dan in Maastricht.'

Kritiek

Hij zegt ook niets van de kritiek van de SP te snappen. Het binnenhalen van zo’n enorm festival door Rotterdam is goed voor de economie. Ook die van Den Haag. Want er zijn bijvoorbeeld niet voldoende hotelkamers in Rotterdam voor alle bezoekers, dus gaan die uitwijken, is de gedachte. De Mos: 'De achterban van de SP werkt in hotels, restaurants, de horeca. Als er dit soort evenementen naar de regio komt, is dat heel goed voor de werkgelegenheid. En ik mag het helaas nu niet meer doen, maar ik was van plan om ook in Den Haag heel veel activiteiten te organiseren rond het songfestival.'