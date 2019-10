Tieners mishandelen en bedreigen 15-jarige jongen

Een 15-jarige jongen is woensdagmiddag aan de Morslaan in Leiden mishandeld door twee tieners. Ook werd hij bedreigd met een steekwapen. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer fietste woensdagmiddag om 16.30 uur in de Lage Mors vanaf de Duikerstraat naar de Morslaan. Daar werd hij door twee personen in de leeftijd van ongeveer 16 à 17 jaar gedwongen om van zijn fiets af te stappen. Vervolgens sloegen ze hem en bedreigden ze hem met een steekwapen. De twee tieners fietsten uiteindelijk weg in de richting van de Lage Mors.

De ene verdachte is een mollige, licht getinte jongen met zwart haar van tussen 1,70 en 1,75 lang. De andere verdachte is dun, blank en heeft ook zwart haar. Hij droeg een zwarte jas en had een zwart mes. Hij is ongeveer 1,70 lang. De fiets is een donkerblauwe van het merk Puch.

