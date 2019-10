Boek over Barney laat tweestrijd darter zien: 'Hij is nooit tevreden met zichzelf'

Het boek 'Raymond van Barneveld: Game Over' komt op 19 november uit. De legendarische darter vroeg zelf aan Boks of hij een boek over zijn laatste jaar wilde schrijven. 'Dat wilde ik wel, maar alleen als ik alles op mocht schrijven wat er gebeurde. En dat was prima.'

Boks schrijft over de tweestrijd waar Van Barneveld zich in bevindt: 'Als persoon is het een leuke joviale man. Maar als darter kan hij nergens meer van genieten.' Die dubbeling vind je in het hele boek terug.

Moeilijke jeugd

'Hij vertelt dat hij in zijn jeugd nergens echt goed in was. Toen hij dartpijlen in zijn handen kreeg, had hij het gevoel dat hij er echt toe deed', legt Boks uit. 'Als hij verliest voelt het alsof hij weer dat jongetje is van vroeger. Hij is nooit tevreden met zijn prestaties.'

Het grote aantal prijzen dat hij heeft gewonnen maakt dan niets meer uit. 'Die jaren tellen volgens hem niet meer mee. Dat minderwaardigheidscomplex heeft hij al van jongs af aan. Hij kan negentig mooie berichten krijgen en twee rotopmerkingen, maar van die twee stomme berichten kan hij drie dagen lang van de leg zijn.'

Vlieg op de muur

Voor de biografie volgde Boks de darter, maar bleef hij wel op de achtergrond. 'Als een vlieg op de muur, terwijl Raymond gesprekken voert met dierbaren. En tijdens die gesprekken blijft hij telkens maar hopen dat iemand met een oplossing komt waardoor hij het weer ziet zitten.'

Van Barneveld heeft op Facebook geschreven dat hij trots is op het boek. Vooral omdat hij ook over zijn zware momenten praat. Het is niet de eerste keer dat er een boek over hem wordt geschreven. In 2007 verscheen 'Barney, het levensverhaal van een dartslegende' van Arnout Verzijl en Hans Willink.

