Gemeente 'buigt zich snel' over Schevenings idee voor meerdere vreugdevuren

De gemeenteraad van Den Haag gaat zich snel buigen over het verzoek van de Scheveningse vreugdevuurbouwers om meerdere brandstapels te mogen bouwen met oud en nieuw. 'Burgemeester Remkes heeft toegezegd de gemeenteraad snel duidelijkheid te geven over de vreugdevuren. Ik verwacht dat dit komende week gaat gebeuren', geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

Nadat het Scheveningse vreugdevuur vorig jaar een vonkenregen veroorzaakte, werden de regels aangescherpt. Waarnemend burgemeester Johan Remkes besloot vorige week dat de vreugdevuren maximaal 10 bij 10 bij 10 meter mogen zijn. De organisatie van het vreugdevuur van Scheveningen wil komende jaarwisseling meerdere vuurstapels op het strand bouwen.

De stapels worden volgens de bouwers niet hoger dan 10 meter en worden met de hand gebouwd. 'Daarmee gaan we weer een beetje "back to basic" zoals we het vroeger ook deden met de opbouw', meldt de organisatie op hun Facebookpagina.

Snel duidelijkheid

De organisatie zegt een herhaling van vorig jaar te willen voorkomen. 'Om deze reden hebben wij besloten om ons aankomende jaarwisseling te conformeren aan de maximale afmeting 10 x 10 x 10', staat in het bericht op Facebook. Eerder liet ook Duindorp weten zich aan deze eisen te houden.

Voor een vreugdevuur moet dit jaar voor het eerst een evenementenvergunning worden aangevraagd. Zowel de bouwers op Scheveningen als in Duindorp hebben deze vergunning aangevraagd. De gemeente wil inhoudelijk nog niet reageren op deze aanvragen. 'De organisatoren kunnen hun plannen in het plan van aanpak zetten, en dit kan dan beoordeeld worden door de gemeenteraad', legt een woordvoerder uit. 'De burgemeester heeft beloofd dat de raad snel duidelijkheid krijgt, dus ik verwacht dat de vergunningsaanvragen komende week naar de gemeenteraad gaan en dan kan het publiek ze ook in zien.'

'Meerdere stapels'

Om de bouwers de hele week bezig te houden wil de organisatie van Vreugdevuur Scheveningen 'meerdere stapels neerzetten'. Het is niet bekend of dit mag en hoeveel ze er willen bouwen. De organisatie wil verder niet reageren. Door de stapels met de hand te bouwen hopen ze dat de bouw minder snel verloopt en 'dat de gezelligheid onder de bouwers dit jaar meer centraal komt te staan', schrijven ze op Facebook.

Remkes stelde tijdens het raadsdebat over de vonkenregen voor om het wedstrijdelement over de hoogste vuurstapel te schrappen. Scheveningen meldt in het Facebookbericht dat er geen wedstrijd meer is. 'Aangezien er dit jaar geen strijd meer is om het grootste en hoogste vuur tussen Scheveningen en Duindorp zullen wij ons dit jaar dus meer concentreren op de veiligheid en de gezelligheid.'

Voorbereidingen

Terwijl de gemeente zich buigt over de vergunningen, is de organisatie bezig met het regelen van sponsors en subsidieaanvragen. 'Wij horen begin december of alle vergunningen zijn goedgekeurd, maar wij kunnen tot die tijd niet stil zitten met onze voorbereidingen.'

