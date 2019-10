Boskoopse hefbrug nog bijna maand afgesloten

De hefbrug in Boskoop is nog steeds afgesloten | Foto: Mike Mourits

De hefbrug in Boskoop is waarschijnlijk nog zo'n 3,5 week dicht. Dat laat de provincie Zuid-Holland weten. Als alles meezit, kan de brug vanaf maandag 18 november weer gebruikt worden. 'De werkzaamheden zijn zeker nog niet klaar om de brug weer veilig open te stellen', zei gedeputeerde Floor Vermeulen vrijdag tijdens een ingelaste persconferentie.

Volgens Vermeulen zit er in de verwachte planning van 18 november een 'onzekerheidsmarge' van vier dagen. 'Maar het is natuurlijk zo dat we ook met weersomstandigheden te maken hebben waar we rekening mee moeten houden. Het kan natuurlijk meevallen of iets meer tegenvallen, maar dit is een planning die volgens de aannemer haalbaar moet zijn.'

De gedeputeerde besloot de brug over de Gouwe twee weken geleden per direct af te sluiten. Tijdens een controle bleek dat de brug onveilig is, omdat er in de jaren 90 geen verstevigingsmaatregelen zijn genomen toen er voetpaden werden aangelegd. Het ingenieursbureau dat de inspectie deed, kon niet uitsluiten dat de brug zou instorten als het nog zou worden bediend of betreden.

Pontonbrug

Sinds het besluit van Vermeulen kan de hefbrug zowel over de weg als op het water niet worden gepasseerd. Een dag na de sluiting is er een pontonbrug aangelegd, die door fietsers en voetgangers gebruikt kan worden. Andere weggebruikers moeten omrijden via Waddinxveen of de N11. Er is nog gekeken of het brugdek tijdens de sluiting weggehaald kon worden zodat de scheepvaart weer over de Gouwe kon varen, maar dat was volgens de provincie geen optie.

Ondertussen zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang. Zo worden er verbindingspunten hersteld die zijn aangetast door roest. Ook worden er windverbanden aangebracht in de beide heftorens van de brug. Dat zijn stabiliteitsconstructies die onder meer diagonaal worden aangebracht.

Andere bruggen

Na de sluiting van de hefbrug in Boskoop is ook een onderzoek gestart naar de soortgelijke bruggen in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. 'Op dit moment is het onderzoek nog niet afgerond', laat Vermeulen weten. 'Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er daar een issue is. Maar we willen dat zeker weten, dus we gaan daar nog wel nadere inspecties uitvoeren.'

De provincie zegt verder dat er op korte termijn nog aanvullend onderhoud nodig is. Dat gaat gebeuren in het eerste kwartaal van 2020. 'Bij de exacte planning van de uitvoering wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de behoeften van weg- en vaarweggebruikers.' Daarnaast heeft de provincie het voornemen om groot onderhoud dat in 2024 gepland stond, eerder te gaan uitvoeren. 'Uiteraard zal overleg plaatsvinden over de planning met belanghebbenden', zegt Vermeulen.

